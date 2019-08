TV: Allsvensk debutmålskytt gav HIF kryss i bottenmötet

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Helsingborg och Falkenberg var i behov av en seger i bottenstriden. Då blev det i stället kryss efter kvittering av HIF:s Kundai Benyu. - Det är bara det sista lilla som saknas, säger HIF-mittfältaren Alexander Farnerud till C More.

Helsingborgs IF ställdes under lördagskvällen i ett bottenmöte med Falkenbergs FF på Falcon Alkoholfri Arena i Halland. HIF hade inför matchen två raka förluster, medan FFF senast besegrade Sundsvall. Nu stod viktiga poäng på spel i jakten på nytt allsvenskt kontrakt 2020.

Helsingborg inledde med mest boll, men det var Falkenberg som fick saker att hända på offensiv planhalva. John Chibuike stod i den 14:e minuten för ett solomål på egen hand, då han tog fart från mitten av offensiv planhalva mot mål, rundade Andreas Granqvist utanför straffområdet och placerade läckert in 1-0 till hemmalaget.

- Det är så elegant när han tar sig förbi Granqvist och de andra i Helsingborg-försvaret. Avslutet är delikat, säger C Mores kommentator Björn Geijer i sändningen.

- Jag är glad över att göra ett sådant mål, säger Chibuike till C More i halvtid.

Därefter blev Helsingborg mer handlingskraftigt på offensiv planhalva. Alhaji Gero var först nära att nicka in 1-1, men fick se FFF-målvakten Hampus Nilsson rädda nicken och därefter prickade Max Svensson, från en position i straffområdet, ribban. HIF fick inte fler chanser än så och Falkenberg gick därmed till halvtidsvila i uddamålsledning.

- Det var en lite skakig inledning, där vi fick ett tidigt mål emot oss. Vi jobbade oss sedan in i matchen och tog över mer och mer, men vi måste bli skarpare i sista tredjedelen för att skapa vassare målchanser, säger HIF-yttern Max Svensson till C More i halvtid.

Till slut fick också HIF - efter stort övertag - fira ett kvitteringsmål i andra halvlek. Svensson satte in bollen i straffområdet till Andreas Landgren som nickade ner till Kundai Benyu som tryckte in bollen i mål till 1-1. Det var hans första mål i år i allsvenskan.

Helsingborg tryckte även i slutet av matchen på för ett segermål, men hade ingen lycka. Wanderson var en av de som fick avslutsläge, men sköt över mål med minuter kvar av matchen och därmed blev det oavgjort, 1-1.

- Vi började lite långsamt, men efter det tycker jag att vi tog över matchen och under stora delar av matchen tycker jag att vi spelade jättebra fotboll, säger HIF-mittfältaren Alexander Farnerud, som gjorde comeback med ett inhopp efter tre månaders skadefrånvaro, till C More och fortsätter:

- Det är bara det sista lilla som saknas. Jag tycker att vi gjorde det bra. Vi skapade, som sagt, många chanser och spelade bra.

HIF håller FFF bakom sig i tabellen och är placerat på tolfteplats med 18 poäng, medan Falkenberg parkerar på en plats längre ner i tabellen med 15 poäng.

- Vi ska vara mer stabila och göra ett bättre jobb. Vi ska helt enkelt inte släppa in för mycket mål och bygga på det vi kört på och göra det bättre, säger Farnerud.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Özen, Karlsson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Björkengren, Östlind - Pogrebnyak, Chibuike.

Helsingborg: Lindegaard - Holgersson, Liverstam, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Landgren - Wanderson, Benyu, Svensson - Gero.