TV: Bajen hakar på i guldstriden – tog knapp seger mot bottenlaget

Under söndagen vann AIK hemma mot Trelleborg och drygade ut serieledningen mot Hammarby. Inför Bajens möte med Dalkurd var avståndet upp till Gnaget fem poäng och Stockholmslaget var på jakt efter en seger för att inte tappa mark i toppen av tabellen.

Laget fick en fin start efter att Jiloan Hamad satte dit 1-0 på straff. Vladimir Rodic föll utanför straffområdet men domaren Magnus Lindgren valde att peka på straffpunkten. En minst sagt tveksam straff för bortalaget, men Dalkurd kunde repa sig snabbt.

Dryga tio minuter efter Bajens ledningsmål skapade Dalkurd en hörna. Där höll sig Alex de John framme och tryckte in kvitteringen från nära håll. Efter 1-1-målet tog hemmalaget över och skapade en hel del chanser mot ett Hammarby som såg taget ut.

Bajen skulle ändå gå till pausvila i ledning. Efter ett inlägg från högerkanten nådde Nikola Djurdjic högst i straffområdet och skarvade in 2-1 med pannan i bortre.

- Vi börjar väldigt bra men sen hamnar vi i en period där spelet inte stämmer. De sätter hög press och vi slår långbollar i stället för att spela oss ur, men på slutet kommer vi tillbaka, sa Hammarbys lagkapten Hamad till C More i halvtid.

- Sätter man den lågt brukar det gå. Det kanske inte var den bästa straffen men det viktigaste är att det blir mål.

I början av den andra var Hammarby nära att utöka ledningen. Muamer Tankovic satte fart i djupled och fick en passning perfekt i steget, men anfallarens avslut med tån smet utanför målramen.

Dalkurd försökte flytta fram spelet i andra halvlek, men hade svårt att skapa några riktigt heta chanser. Även Bajen saknade den riktiga spetsen i halvlek nummer två, men med fem minuter kvar av ordinarie tid kunde man utöka.

Imad Khalili kom fri med Mohlin i Dalkurds mål men valde att stanna upp och spela bollen i sidled. Där dök Junes Barny upp och placerade in sitt första mål i Hammarby-tröjan.

Dalkurd kunde dock skapa nerv i matchen när Alex de John satte dit sitt andra mål för kvällen med ett elegant volleyavslut som satt till vänster om Johan Wiland i Hammarbys mål. Närmare än så kom dock inte Dalkurd och slutresultatet skrevs till 3-2 i Hammarbys favör.

- Jag tycker det är hur lugnt som helst men sen släpper vi in 3-2-målet och då det blir lite stressigt i slutet. Det är inte vår bästa match men vi vinner och det är det viktigaste, säger Hammarbys Barny till C More.

Barny var nöjd med sitt 3-1-mål.

- Imad gör allt jobb och det är bara lägga in den i öppet mål. Det är fantastiskt skönt, nu har jag gjort mitt första mål i Hammarby-tröjan.

Dalkurds tränare Johan Sandahl:

- Man kan inte vara annat än stolt som tränare när vi sliter så hårt som vi gör. Vi möter ett väldigt bra lag och de skapar inte så mycket sett över hela matchen. Sedan är det som det är, man kan inte säga så mycket om det.

- Vi håller på och gräver oss upp från ett nästan omöjligt. Jobbar vi så här varje match finns det hopp.

Hammarbys seger innebär att man hakar på AIK i den allsvenska guldstriden. Avståndet upp till Gnaget är två poäng och i nästa omgång tar AIK emot Häcken på hemmaplan och för Hammarby väntar derby mot Djurgården.

Lagens startelvor:

Dalkurd: Mohlin - Ceesay, De John, Thorbjörnsson, Moenza - Tranberg, Löfkvist - Strand, Awad, Ståhl, Markkanen.

Hammarby: Wiland - Sandberg, Paulsen, Fällman, Borges - Martinsson-Ngouali, Andersen - Rodic, Tankovic, Hamad - Djurdjic.