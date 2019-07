TV: Elfsborg chockade Kalmar på övertid – tog blytung seger i botten

Elfsborg hade inte vunnit på sju matcher. Då vände laget i slutet mot Kalmar där Marokhy Ndione avgjorde med ett kyligt avslut i 94:e matchminuten. - Jag hade känn på att vi skulle ta detta. Nu fick jag chansen att komma in och göra det för mitt lag och jag är stolt över grabbarna, säger matchhjälten till C More.

Elfsborg hade inte vunnit någon av de sju senaste matcherna, medan Kalmar var utan seger i sina senaste åtta. Det var alltså två lag med sviktande form som möttes på Borås arena på måndagen.

Det var också hemmalaget som skapade den första målchansen i matchen. Elfsborg tog sig fram på högerkanten, där Robert Gojani fick ett bra läge efter ett inkast. Mittfältaren försökte lyfta högt från snäv vinkel, men Lucas Hägg Johansson lyckades parera det försöket.

Men ju längre halvleken led desto mer mer Kalmar blev det. Smålänningarna träffade ribban två gånger, först genom Romario och sedan genom Nils Fröling, utan att göra det förlösande 1-0-målet. Det kom istället fyra minuter innan paus.

Stian Gregersen bjöd nämligen Kalmar på en enkel straff. När mittbacken skulle spela hem en relativt enkel boll till Kevin Stuhr-Ellegaard, slog han de för löst. Fram störtade Alexander Ahl Holmström, men Gregersen stoppade honom genom att dra anfallaren i armen. Då pekade domaren på straffpunkten, en straff som Nils Fröling tog hand om och lyckades trycka in i hörnet bakom målvakten.

Jimmy Thelin försökte ruska liv i sitt lag och gjorde två byten redan i den 52:a minuten. Stefan Ishizaki och Simon Lundevall kom in och det var den sistnämnde gav Elfsborg lagets dittills bästa läge till kvittering. Efter en tilltrasslad situation i straffområdet hamnade bollen hos Lundevall som avlossade ett skott. Det täcktes av Kalmarförsvarare och gick i en båge och träffade ribban bakom Hägg Johansson.

Kvitteringen för Elfsborg kom bara minuter innan slutet. Efter en hörna lyftes bollen in igen av Simon Olsson. Det skapade kalabalik precis framför Kalmarmålet och Simon Strand kunde trycka in bollen via lagkamraten Per Frick.

Målet gav Elfsborg mer energi och laget tog över fullständigt, vilket också ledde till segermålet i den 94:e matchminuten. Viktor Agardius nådde inte en långboll från Simon Olsson och Marokhy Ndione blev helt fri med Hägg Johansson och inhopparen rullade kyligt in segermålet på tilläggstid.

- Det är en skön känsla efter matchen. Jag tycker vi förtjänar det. Vi har jobbat hårt för det men det har inte gått vår väg men äntligen tar vi första vinsten och nu hoppas vi att vi kan vända på detta nu, säger matchhjälten till C More.

- Jag hade det på känn att vi skulle ta detta. Nu fick jag chansen att komma in och göra det för mitt lag och jag är stolt över grabbarna.

Segern var Elfsborgs första på åtta försök och ger de tre tunga poäng och lite distans i botten. De ligger nu åtta i tabellen och är åtta poäng före Kalmar, som ligger på kvalplats efter 17 omgångar av allsvenskan.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr-Ellegaard - Holst, Gregersen, Portillo, Strand - Olsson, Gojani, Hümmet - Karlsson, Frick, Alm

Kalmar: Hägg Johansson - Löfkvist, Agardius, Aliti - Magnusson, Romario, Adrian, Fröling, Akas - Söderqvist, Ahl Holmström