TV: FFF:s mardrömsminut - bortdömt mål och drömträff av Aiesh: "Allsvenskans snyggaste mål hittills"

Falkenberg hade en tung minut i slutet av första halvlek. Först fick laget ett mål tveksamt bortdömt – och sedan tog Östersund ledningen genom Hosam Aiesh. - Allsvenskans snyggaste mål hittills, utan konkurrens, kommenterade C Mores Lars Lindberg.

Första halvlek mellan Östersund och Falkenberg var minst sagt händelserik. Först brände FFF:s Kirill Pogrebnjak en straff och i slutet av halvleken hettade det till än mer chansmässigt.

Först trodde alla att FFF tagit ledningen efter ett långt inkast, men domaren dömde bort målet på grund av offside. Ett tveksamt beslut tyckte Falkenbergs Christoffer Carlsson.

- Herregud, han är ju där men han stör ju ingenting, sa han till C More i halvtid.

Knappa minuten efter det bortdömda målet hamnade FFF också i underläge när Hosam Aiesh fick drömträff. ÖFK-yttern klev in från högerkanten och testade avslut med vänsterfoten några meter utanför straffområdet. Skottet var stenhårt och satt via ribban in i nät.

- Det här är synnerligen vackert. Allsvenskans snyggaste mål hittills, utan konkurrens, kommenterade C Mores Lars Lindberg.

Senare i halvleken kunde FFF dock kvittera på straff genom Christoffer Carlsson.

Andra halvlek var också händelserik och bjöd på tre mål där Thomas Isherwood avgjorde för ÖFK i matchens slutskede.