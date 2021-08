TV: Häcken vann dramatiskt derby - Sana missade straff sent för Blåvitt

Mittenlagen Häcken och IFK Göteborg gick in med vikande form till dagens Göteborgsderby, med en vinst vardera på de fem senaste matcherna. Hos Blåvitt gjorde Simon Thern sin första start sedan den 17 maj, och i hemmalaget var Daleho Irandust tillbaka efter att ha missat 2-1-förlusten senast mot AIK.

De fick se gästerna tilldömas en straff direkt i matchinledningen, sedan nye Kristoffer Lund stoppat Hosam Aieshs inspel med handen. I den tredje minuten klev Tobias Sana fram och gav Blåvitt ledningen med en säkert slagen straff. Efter en kvart sköt Häcken sitt första skott på mål genom Patrik Wålemark, vars avslut inte vållade Giannis Anestis några problem. Efter 21 minuter fick Alexander Jeremejeff ett nickläge på Erik Fribergs inlägg men Anestis räddade längs marken.

ANNONS

Två minuter ställde Blåvitt om snabbt. Aiesh stormade fram och såg sitt avslut räddadas av Peter Abrahamsson, som släppte retur, men Kolbeinn Sigthorsson kunde inte ställa om kroppen på den och nickade bollen utanför. I den 25:e minuten kvitterade Häcken istället. Wålemarks avslut tog på ett IFK-ben och gick i en perfekt båge fram till Leo Bengtsson, som nickade in sitt tredje mål för säsongen.

Vänsterbacken Lund skulle sedan revanschera sig i den 39:e minuten, när dansken ordnade en straff efter att Blåvitts nye Bernardo Vilar varit på dansken i bakhasorna. Jeremejeff gjorde inget misstag från straffpunkten och satte sitt åttonde allsvenska mål. Halvlekens sista chans fick IFK:s Gustav Svensson, som sköt utanför från cirka 20 meter.

Direkt i andra halvleks inledning fick Jeremejeff ett friläge som han avslutade i stolpens utsida. Det gjorde inte så mycket för Häcken, eftersom 3-1 kom i den 48.e minuten. Wålemark bröt in från högerkanten och avlossade ett fantastiskt skott som skruvade sig i det bortre krysset - hans tredje mål i år.

ANNONS

Häcken dominerade den första timmen, men i den 62:a minuten fick Blåvitt in en reducering. Inhopparen Kevin Yakob var tillbaka på sin gamla hemmaplan och hans inspel letade sig fram till Marcus Berg, som via ett Häckenben fick in 3-2-målet. Fem minuter senare fick Berg ett nytt läge, denna gång utanför straffområdet, men Abrahamsson räddade det låga skottet.

Häcken höll Blåvitt undan från de heta målchanserna under slutet, men i den 87:e minuten fick IFK en ny straff. Inhopparen Alexander Faltsetas och Abrahamsson misslyckades i kommunikationen, Gustav Svensson klämdes mellan dessa och domaren Adam Ladebäck pekade på straffpunkten.

Under tiden som Faltsetas behandlas på planen fick Sana vänta två minuter på att slå sin andra straff. Mittfältaren kunde dock inte sätta sitt fjärde straffmål i allsvenskan; han sköt utanför Abrahamssons högra stolpe.

ANNONS

- Det är vad det är. Jag fick en sådan situation mot Malmö och jag satte den då. Det tog också lång tid. Jag var ganska säker på att straffen skulle sitta, men du kan förstå att jag är besviken att jag sätter laget i den situationen. Jag har bränt straffar innan och jag kan stå här rakryggad att jag sätter laget i skiten och att jag tar på mig den här förlusten, säger Sana till Discovery+.

Straffmissen ledde till att Blåvitt förlorade sin andra match i rad, och är nere på tolfteplatsen nu - bara fyra poäng ovanför kvalstrecket. Häcken rycker tack vare segern tre poäng före IFK Göteborg och är nia i allsvenskan.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson- Ekpolo, Toivio, Carlsson, Lund Hansen (utbytt 73') - Berggren, Gustafson (12'), Irandust (73') - Wålemark, Jeremejeff, Bengtsson (66').

Byten: Friberg (12', utbytt 66'), Heintz, Faltsetas (66'), Traoré, Adjoumani (73')

ANNONS

IFK Göteborg: Anestis - Aiesh (utbytt 80'), Bernardo Vilar (utbytt 54'), Bjärsmyr, Erlingmark, Jallow (46') - Thern (54'), Svensson, Sana - Sigthorsson (84'), Berg (K).

Byten: Norlin (46'), Eriksson, Yakob (54'), Söder (80'), Vilhelmsson (84')