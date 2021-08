Wålemarks projektil sänkte Blåvitt: "Det blev Häcken - det är jag jävligt glad för"

BK Häcken fick en tung start på gårdagens möte på Bravida Arena. Ett inspel från IFK:s Hosam Aiesh tog på Kristoffer Lund Hansens arm, och Tobias Sana gav Blåvitt ledningen efter tre minuter på den efterföljande straffen.

Sedan var Häcken det bättre laget. I minut 25 sköt Patrik Wålemark ett skott som tog en perfekt bana via ett IFK-ben, fram till Leo Bengtsson som nickade in 1-1. Fem minuter innan pausvilan gjorde Alexander Jeremejeff ledningsmålet på straff, innan Wålemark stod för matchens delikatess.

I den 48:e minuten vek yttern in från höger i Blåvitts straffområde och avslutade med ett hårt skott rakt i Giannis Anestis bortre hörn.

- Nu har jag kört avslut lite extra den här veckan. När jag väl fick läget var det bara att vika in och trycka upp den, säger Patrik Wålemark.

- Det är något jag alltid övat på. Men det är alltid extra skönt när den sitter så fint så klart, speciellt i ett derby.

- Det är en annan sak om man leder med 3-0. Nu är det målet som gör att vi drar ifrån och lyckas hålla matchen, det är jävligt bra.

Marcus Berg reducerade för Blåvitt i den 62:a minuten. Men Häcken höll undan trots en svagare sista halvtimme. Bland sköt Sana en annan straff utanför i den 89:e minuten, och Häcken lyckades studsa tillbaka efter två förluster mot Degerfors och AIK.

Wålemark om vad tre poäng betyder:

- Jättemycket. Det är klart, både för självförtroendet och att vi fortsätter ta våra treor. Det är en viktig seger, sedan är alla trepoängare lika viktiga – men extra skönt är det.

Målet var hans tredje på 17 matcher i allsvenskan, där han också stått för tre assist. Han är uppe i lika många mål i år som på 21 allsvenska framträdanden under 2020. Det var inför den säsongen som Qviding-produkten flyttade till Hisingen.

- Det blev Häcken, och det är jag jävligt glad över. Jag är jättenöjd hittills. Vi får se hur det blir nu, men det har känts jävligt bra hela vägen, säger Patrik Wålemark.

Tränaren Per-Mathias Høgmo hyllar mittfältsmotorn Erik Friberg, som ersatte nyförvärvet Samuel Gustafson tidigt i matchen och sedan byttes ut efter 66 minuter.

- Det blir lite jobbigt med straffen mot oss – sedan måste vi byta ut Samuel efter tolv minuter och Erik kommer in och gör en strålande match. Men han är inte helt matchfit. Jag tycker att vi storspelar från den 15:e minuten till att vi gör 3-1. Vi kunde gjort fler mål då, men så slutar vi att spela. Det är en kombination av det som har varit längs vägen, men vi har för många spelare som inte står 90 minuter. De klarar varken pressen eller rörelsen rätt och vi blir lite sårbara i den fasen. Vi släpper in Göteborg i matchen och då är de tunga, under slutskedet av matcherna, säger Høgmo på presskonferensen.

BK Häcken ligger på nionde plats efter segern, och drar ifrån tolvan IFK Göteborg med tre poäng.