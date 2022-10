TV: Hammarby helt borta från guldet - föll mot Elfsborg efter sent avgörande

Inför IF Elfsborg-Hammarby IF var gästerna piskat att ta poäng för att hålla hoppet om SM-guld vid liv. I elvan gjorde man två förändringar, då Shaquille Pinas och Abdelrahman Saidi ersatte Simon Sandberg och Veton Berisha. I hemmalaget saknades Gustav Henriksson och André Römer med skador, men även mittbacken Maudo Jarjué, som var sjuk.

Bajen inledde klart vassast och pressade ned hemmalaget långt ner i försvarsområdet. Men Elfsborg åt sig successivt in i matchen. Michael Baidoo tog sig till ett jätteläge när han trampade förbi flera försvarare, men fick bollen för långt ifrån sig och kom inte till avslut den gången. På en hemmahörna i den 25:e minuten fick Sveinn Aron Gudjohnsen en närmast perfekt träff med pannan - men nickade i ribban.

Målchanserna duggade tätt och efter bolltapp i Elfsborg var Bajens poängkung Nahir Besara så när att hitta fram till Gustav Ludwigson, som inte nådde fram till bollen. Men när spelet vände nästa gång skulle målnollan spräckas. Gudjohnsen chippade läckert bollen över Bajen-försvaret till Alexander Bernhardsson, som på sin egen retur till slut kunde rulla in 1-0 i nät.

I den 38:e minuten var Gustav Ludwigson centimeter från att kvittera när han först träffade stolpen, innan bollen dansade på mållinjen och rullade bort från målområdet. En intensiv halvlek på Borås arena slutade 1-0 till IF Elfsborg.

- Vi gör mycket som är bra, men de får två bra lägen där ett blir mål. Vi har några lägen där vi inte lyckas göra mål, sa Hammarbys Nahir Besara till Discovery+ i paus.

Till den andra halvleken bytte Marti Cifuentes in Veton Berisha, som ersatte Abdelrahman Saidi. Och gästernas replik skulle komma. Exakt tio minuter in i den andra halvleken höll sig försvararen Edvin Kurtulus högt upp i banan - och kunde nicka in kvitteringen efter framspelning från Ludwigson.

Båda lagen gick för att ta ledningen, men de heta målchanserna var inte lika många som i den första halvleken. I den 70:e minuten gick Hammarbys Loret Sadiku omkull i offensivt straffområde efter en hand i ryggen från Elfsborgs Niklas Hult. Bortalaget gestikulerade för straff, men utan åtgärd från domare Joakim Östling.

1-1 såg ut att stå sig matchen ut, men i den 89:e minuten fick Elfsborgs Noah Söderberg helt omarkerad skicka in 2-1 till hemmalaget. Resultatet stod sig matchen ut och innebär nu att chansen till SM-guld är helt borta för Hammarby.

- Det härligt (när bollen gick in). En riktigt bra boll från Ahmed (Qasem, Elfsborg) som spelar snett inåt bakåt, så är det bara för mig att sätta dit en fot. Jätteskönt, säger segerskytten Noah Söderberg till Discovery+ efter matchen.

Discovery+: Det kändes inte där och då som att ni skulle vinna matchen.

- Nej, de trycker ner oss bra i andra halvlek, sedan tycker jag att vi står emot bra. Vi har några omställningar och vi kan göra det bättre i vissa lägen, försöka få fast bollen mer. Men vi håller det bra defensivt just nu och det lönar sig, då kan det bli så här.

Hammarbys Gustav Ludvigson:

- Ilska och besvikelse. Ah, nej, jag vet inte. Det är mycket på en och samma gång. Jag vet inte vad jag ska säga, säger han till Discovery+ och utvecklar:

- Ilskan är att på grund av målen vi släpper in. Det är två inkast som blir situationer, det får inte hända. Då kommer vi aldrig vinna sådana här matcher. Besvikelsen är att vi inte ger oss själva chansen att slåss om de här tre poängen hela vägen in i slutet. Vi ger dem ett mål när det är vi som borde trycka på och vilja detta mer. Det är på håret flera gånger den här matchen att vi får in ett mål, men den studsar inte vår väg just nu.

Hammarby-tränaren Marti Cifuentes var även han självkritisk på presskonferensen efter matchen:

- Väldigt besviken, väldigt besviken. Det var en svag insats från oss. Det var en mental utmaning för oss efter vad som hände i torsdags. Vi spelade en fantastisk match och gjorde en fantastisk insats, men vi lyckades inte vinna den matchen. Det har varit några tuffa dagar för gruppen att vakna upp till därefter.

- Offensivt sett tycker jag inte att vi gjorde en bra match (mot Elfsborg, reds. anm), vi gjorde bara ett mål och sedan släppte vi in två slarviga mål. Det första från ett inkast, där kändes vi passiva, och det andra målet kommer när vi försöker forcera (för ett segermål)

Härnäst tar IF Elfsborg emot Helsingborgs IF, medan Hammarby gästas av Kalmar FF.

Startelvor:

Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Väisänen, Holmén, Hult - Söderberg, Boateng, Baidoo - Bernhardsson, Gudjohnsen, Okkels.

Hammarby: Dovin - Kurtulus, Fenger, Pinas, Jeahze - Besara, Sadiku, Bojanic - Nilsson, Ludwigson, Saidi.