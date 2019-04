TV: Hammarby tog blytung derbyseger - anfallsduo sänkte Djurgården

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby tog en blytung seger mot Djurgården. Vidar Örn Kjartansson och Nikola Djurdjic blev målskyttar till 2-1. - Bara ett lag på planen som ville spela fotboll, säger Kjartansson till C More.

Hammarby tog i eftermiddag emot Djurgården i årets första allsvenska Stockholmsderby på Tele2 Arena. Förutsättningarna var klara inför matchen - Hammarby behövde en seger för att ta upp jakten på toppen, medan Djurgården hade chans att befästa sin serieledning.

Djurgården var först med att etablera ett ordentligt spel mot mål och skapade matchens första heta målchans. Mohamed Buya Turay tog sig in i straffområdet och var en hårsmån från att ge sitt lag ledningen med ett bra avslut, men fick se Gianluca Curci svara för en jätteräddning till hörna.

Även om Djurgården hade mycket boll, så var inte Bajen ofarligt. Muamer Tankovic tog sig i den tolfte minuten runt på vänsterkanten och spelade in till Vidar Örn Kjartansson som sköt på Erik Berg och ut till hörna. Inledningen av matchen var intensiv, mål hängde i luften.

Till slut fick Hammarby utdelning. Nikola Djurdjic mötte i den 19:e minuten en precis djupledsboll av Imad Khalili in i straffområdet och rullade bollen i nät till 1-0. Sex minuter senare var anfallaren nära igen, bollen i ribban och den gången fick serben inte fira. Sedan svängde matchen igen.

- Det var en fantastisk passning av Imad (Khalili) och jag fick faktiskt en knuff precis innan jag sköt, så jag är glad över att den gick in, säger Djurdjic till C More.

Dennis Widgren blev efter 29 minuter olycklig, då han upphävde en offside i straffområdet och fick se Aslak Fonn Witry slå in bollen till Buya Turay framför mål som nickade in bollen i nät till 1-1. Curci såg ut att vara vansinnig efteråt, men fick finna sig i att det var kvitterat och i stället fira lite senare, då Kjartansson mötte en frispark av Darijan Bojanic vid bortre stolpen och stötte in 2-1.

- Jag var där. Jag tycker att vi skulle ha gjort fler mål, men det var bra att jag gjorde ett mål, så jag är glad, säger Kjartansson till C More.

Andra halvlek var, precis som första, fartfylld. Kjartansson inledde andra akten med ett avslut tätt utanför mål och sedan stormade Djurgården framåt. Buya Turay var nära att nå ett inspel framför mål, men lyckades inte få en tå på bollen. I stället tog korten och tjuvnypen över.

Det var flera gånger om hett ute på planen och ett antal kort delades ut. Det innebar även flera spelavbrott, vilket gjorde att det inte blev något riktigt flyt i matchen. Simon Sandberg var nära 3-1 i slutskedet, men det gjordes inte fler mål än tre den här eftermiddagen.

- Vi spelade lite fult ibland, men det måste man göra. Det är ett derby, så är det ju, säger Bajen-mittfältaren Jeppe Andersen till C More.

- Det är kul, jag gillar när det är så. Det var mycket folk på läktarna och det är ett sätt att få publiken med sig då med att spela lite tufft och fult ibland. Det är ett derby och då tycker jag att man måste göra det, fortsätter han.

Hammarby tog därmed en blytung seger och närmade sig Djurgården, som än dock är tre poäng före rivalen i toppen av den allsvenska tabellen. Publiksiffran landade på 27 554 åskådare på Tele2 Arena.

- Det var bra. Vi var mycket bättre i dag och det var skönt att ge fansen en vinst efter en hemsk match mot Malmö, säger Kjartansson.

- Det var bara ett lag på planen som ville spela fotboll. I första halvlek skulle vi ha gjort fler mål och i andra halvlek var det bara att fajtas, fortsätter han.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand var i sin tur besviken över förlusten.

- Hammarby var bättre än oss i stort sett alla grenar i dag, så det är inget snack om att det var en rättvis seger, säger Bergstrand till C More.

- Vi ville komma in i matchen, få igång ett passningsspel, ett aggressivare försvarsspel, vinna fler dueller och skapa målchanser, men jag vet inte om vi hade någonting i andra halvlek. Vi hade någon enstaka (chans). Det var inte vår dag i dag och vi såg trötta ut både innanför pannbenet och i benen. Hammarby var rappare än vad vi var, fortsätter Djurgården-tränaren.



Hammarbys lag: Gianluca Curci (Davor Blazevic, 58) - Simon Sandberg, David Fällman, Mads Fenger (Mats Solheim, 46), Dennis Widgren - Darijan Bojanic (Tim Söderström, 46), Jeppe Andersen - Imad Khalili, Nikola Djurdjic, Muamer Tankovic - Vidar Örn Kjartansson.

Djurgårdens lag: Per Kristian Bråtveit - Aslak Fonn Witry (Dzenis Kozica, 80), Jacob Une Larsson, Erik Berg, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström (Kevin Walker, 83), Astrit Ajdarevic - Jonathan Ring, Mohamed Buya Turay, Jonathan Augustinsson (Haris Radetinac, 46).