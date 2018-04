TV: Här blir Sirius tränare uppvisad på läktaren: "Blev matchavgörande"

Under söndagen spelade Hammarby och Sirius mot varandra inför ett fullsatt Tele2 Arena. Sent in i den första halvleken fick hemmalaget en straff, efter att Sirius-mittbacken Jesper Arvidsson stått i vägen för ett skott och domare Jonas Eriksson bedömt att bollen tog på Arvidssons ena arm.

Jiloan Hamad satte straffen till 1-0 för Hammarby, men innan dess hann Sirius tränare Kim Bergstrand bli uppvisad på läktaren. Bergstrand protesterade mot domslutet vid straffen, och även att Sirius fick en frispark emot sig i situationen innan den, och då visade Jonas Eriksson ut tränaren.

- Stefano försöker hålla borta honom (Hammarby-spelare) och tar upp handen i ansiktet. Jag stod två meter därifrån och det fanns inget tvivel kring att blåsa. Det var en enkel frispark. Inget jag vill ändra i efterhand där, säger Jonas Eriksson till Fotbollskanalen, som var domare i matchen.

Bergstrand höll inte med om domslutet.

- En frispark till mittplan jag inte förstår någonting av, säger Bergstrand till Fotbollskanalen.

- Om han ska blåsa där för han tycker att händerna är högt uppe då kan han blåsa en miljon gånger, och vi var ju bollförande, så det är ju störtlöjligt, fortsätter han.

Vad sa du till domaren?

- Jag frågade varför han blåste frispark.

Och då åkte du upp på läktaren?

- Jajamen.

Hur ser du på att du åkte upp på läktaren?

- Det är inte bra.

Anser du att den situationen är så avgörande att den förstör premiären för er?

- Ja, den blev ju matchavgörande. Så är det ju.

Sirius assisterande tränare Thomas Lagerlöf var också missnöjd med domsluten.

- Det är väldigt konstig bedömning tycker jag. Men det är som det är, domaren gör som han gör och så är det, sa Lagerlöf till C More i pausen.

Vad är det som gör att ni blir upprörda?

- Det är frisparken på mittplan framförallt. Obegripligt för våran del.