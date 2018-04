TV: Kaosartad match på Grimsta - Alm uppvisad och i möte med domarna efteråt: "Jag gick för långt"

När Brommapojkarnas lagkapten Gustav Sandberg summerade händelserna på Grimsta IP under måndagen, när BP slog Häcken med 2-0 efter att gästerna fått två röda kort och sin tränare Andreas Alm uppvisad på läktaren, sa han följande till C More:

- Det var massa tjafs och jidder, men jag tycker vi höll huvudena kalla.

Och ja, det hettade till mellan lagen vid ett flertal tillfällen. Sent in i den första halvleken tilldelades Häckens mittfältare Alexander Faltsetas ett direkt rött kort efter en sen tackling, med sträckt ben, mot BP:s Gustav Sandberg Magnusson. I den andra halvleken drog Häcken på sig sitt andra röda kort för matchen. Mittfältaren Daleho Irandust fick sitt andra gula kort, efter att BP:s vänsterback Mohanad Jeahze förstört en kontring med en sen tackling (han fick också gult kort). Irandust blev irriterad på Jeahze och gick in i honom med bröstet före, varpå Jeahze föll till marken, och fick då kliva av planen.

Efter den utvisningen blev sedan Häckens tränare Andreas Alm uppvisad på läktaren. Efter slutsignalen dröjde också presskonferensen på grund av att Alm hade ett möte med domarteamet.

- Det hände en del för oss, dels skademässigt (Juhani Ojala ådrog sig en lårskada efter en minut) och sen blev det ett par utvisningar, jag blev själv avvisad och vi brände ett öppet mål. Det hände ganska mycket och totalt sett blev det en konstig match. När det gäller avvisningar och utvisningar så är det alltid så att vi ska vara bättre, vi ska inte ge domaren chansen att få fatta svåra beslut. Vi ska bara vara bättre och se till att de kan hålla sig till att döma efter bästa förmåga. I kaoset som blir är det annars inte så himla lätt att vara fyra domare där. Jag hade en dispyt med fjärdedomaren som jag tyckte gav lite utrymme där ute att ta en dialog, men det är samma sak där för mig. Jag ska vara bättre och ska känna av domarna, säger Alm.

Det var efter att Alm diskuterat det andra röda kortet som han blev uppvisad på läktaren.

- Jag tycker att det inte bara är "Dalle" (Irandust) som går in i den situationen, utan även motspelaren (Mohanad Jeahze) som ramlar till marken. Eller ja, han vill ju ha ut "Dalle" så han hamnade på marken. Jag tycker båda ska ha gult kort och därmed att deras spelare ska ha rött kort. Det var den diskussionen vi hade. Huvuddomaren hade inte koll där så jag tyckte att fjärdedomaren skulle vara en god hjälp och berätta för huvuddomaren vad han såg. Han tyckte att jag gick för långt och det har han rätt i, för det är han som bestämmer när man gått för långt.

Hur var samtalet med domarna nu efteråt?

- Jag ska ge en stor eloge till huvuddomaren, för jag tycker han är väldigt bra i det snacket efteråt. Han är öppen med sina tankar i situationerna, han har en bra dialog och leder sitt domarteam på ett jäkla korrekt sätt med auktoritet. Han var ödmjuk inför situationerna.

Häckens lagkapten Rasmus Lindgren var direkt efter slutsignalen rejält irriterad i en intervju med C More.

- Det är många situationer som det behövs pratas om, men det är mycket känslor nu så jag tror inte att jag ska säga så jättemycket om dem, sa han.

Han ville inte kommentera enskilda situationer då men sa:

- Domaren får ta tag i det. Man måste kunna prata med en domare. När jag gick fram för att prata med honom så stod han och tittade åt ett annat håll hela tiden.

Efter att Lindgren duschat och lugnat ner sig mötte han resten av media på plats på Grimsta.

- Dels (handlar ilskan) om oss själva, så klart. Vi ska inte behöva förlora här uppe. Sen är det en rad tveksamma beslut från domaren. Framför allt stör jag mig på att man inte kan prata med honom. Man kan göra felbeslut men jag stör mig otroligt mycket på när man inte kan prata med domaren. Där borde han lära av vissa andra domare i allsvenskan som kan det där bättre, säger Häcken-kaptenen.

- Det var dumt av oss också att dra på oss sådana där grejer. Vi sköt oss själva i foten.

Huvuddomaren Kaspar Sjöberg håller inte med Lindgren i frågan.

- Det får stå för honom. Jag och Rasmus pratade med varandra ett par gånger under matchen, så det får stå för honom, säger Sjöberg.

Om Faltsetas röda kort säger domaren:

- Han slängde sig fram med sträckt ben och dobbarna före. Vad jag såg var det ett ben sträckt. Det var en våldsam satsning.

Om det andra röda kortet säger Sjöberg:

- Irandust gick in i honom (Jeahze) och fick därmed sin andra varning.

Andreas Alm tycker att även Jeahze gick in i situationen, hur tänker du kring det?

- Min uppfattning är att det är Irandust som söker upp den kontakten.

Sjöberg motiverar beslutet att visa upp Alm på läktaren så här:

- Han hade ett beteende och ett språk mot fjärdedomaren som inte är förenligt med gängse direktiv. Det är en lindrig avvisning.

Vad sa ni på mötet efteråt?

- Han ville naturligtivs ge sin syn på saken och pratade med oss i teamet. Samtalet var väldigt lugnt och trevligt även om han inte höll med om alla domslut. Vi kom fram till att han tyckte på ett sätt och vi på ett annat sätt. Men det var inga hårda ord eller liknande. Vi förstod varandras synpunkter.

Han gav dig en eloge för hur du kommunicerade efter matchen. Vad säger du om det?- Om han har gjort det så är det stort av honom, efter att ha fått två röda kort mot sig och åkt på en förlust. Det tar jag som ett positivt beteende av honom och diskussionen vi hade efteråt var väldigt trevlig, säger domaren.