TV: Lundh: Då beseglades Norlings öde i AIK

AIK har inlett den allsvenska säsongen svagt, då man på de elva första omgångarna endast lyckats plocka tolv poäng. I mitten av den förra veckan förlorade man stort borta mot Häcken och i går åkte man på en ny tung förlust i derbyt hemma mot Djurgården.

I dag meddelade AIK att tränare Rikard Norling får lämna sin post efter de svaga resultaten.

- Sett till den svaga inledningen och smällen mot Häcken och derbyförlusten mot Djurgården är det kanske inte helt oväntat att AIK-ledningen agerar, att man känner att det måste hända något. Man ligger långt ner, har precis över en poäng i snitt per match hittills under säsongen - det är inte den självbild som klubben eller supportrarna har. Sedan får man dels peta in att det bara är ett och ett halvt år sedan han tog klubben till SM-guld, och man aviserade inför säsongen att man skulle spela med ett nytt spelsystem, men har inte värvat särskilt mycket. Det har varit ett rätt svårt uppdrag för Rikard Norling att skruva om spelidén med samma material, som kanske till och med är lite svagare än förra året, säger Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh i TV4-nyheternas livesändning.

Är det ett förhastat beslut av AIK?

- Jag tror att det är en spegel av den brist på tålamod som finns i fotbollens värld. Man ska veta att allsvenskan är en av de ligor i världen där tränare får stanna längst - men det finns en brist på tålamod hela tiden. Även om Rikard Norling tog klubben till SM-guld 2018 när man gjorde en rätt stor ekonomisk satsning med pengarna från försäljningen av Alexander Isak, bland annat värvade man Kristoffer Olsson och satsade på att ta hem guldet. Det är ändå så att det är kortsiktiga resultat som räknas, man får mindre och mindre tid på sig som tränare. Ur det perspektivet är det en internationell trend.

- Redan hösten 2018 när de tog SM-guld fanns det funderingar i AIK-led om man skulle köra vidare med Rikard Norling. Man skrev bara ett nytt ettårsavtal, det skrev man först i februari 2019. Rikard Norling är en väldigt framgångsrik tränare, men han är också en väldigt krävande tränare för en organisation och de som jobbar runt honom. Han har väldigt höga krav på sig själv, vilket innebär att han har väldigt höga krav på människorna runtomkring och spelarna runtomkring. Han är inte alltid lätt på det sättet, det ger resultat men det tar också mycket av föreningen.

Norling har tränat AIK sedan maj 2016, vilket är hans andra sejour som huvudtränare i klubben. Han var med och tog Gnaget till ett SM-guld 2018, men misslyckades i fjol med att ta laget till ett gruppspel i Champions League och Europa League.

- Hans öde kanske beseglades lite när de inte nådde ut i Europa. På något sätt gjorde man en satsning 2018 för att vinna SM-guld och ta sig ut i Europa året efter, det klarade man inte av, säger Lundh.