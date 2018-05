TV: Lundh: "MFF har misslyckats i sina tränarrekryteringar"

Malmö FF har en rad tunga resultat bakom sig, där man så sent som i går föll i mötet med nykomlingen Trelleborg. Tidigare i dag gick klubben ut med att Magnus Pehrsson inte får fortsätta som huvudtränare.

- Det var ändå rätt väntat med tanke på att resultaten gått emot klubben så mycket. När man nu förlorade derbyt mot Trelleborg tror jag att man kände att man inte kommer vidare med Magnus Pehrsson. Det är oerhört höga krav i Malmö FF, man sparkade ju Allan Kuhn efter att han vann SM-guld, och nu får Magnus Pehrsson gå trots att han vann SM-guld i fjol. Han misslyckades i Europa förra sommaren och nu förlorade de stort i finalen av svenska cupen mot Djugården. Hans tid har varit utmätt, säger Olof Lundh i Nyheternas livesändning.

Samtidigt meddelar MFF att sportchef Daniel Andersson tar över och leder laget, "i första hand" fram till allsvenska uppehållet. "Parallellt pågår processen med att hitta en ny huvudtränare", skriver klubben i ett pressmeddelande. Daniel Andersson blir i år klar med sin pro-utbildning, den högsta tränarutbildningen i Sverige och som krävs för att träna en allsvensk klubb.

- Han är lite av arkitekten bakom Malmö FF:s uppryckning. Han var assisterande till Rikard Norling när man tog SM-guld 2013. Norling lämnade klubben, och då blev Andersson ny sportchef. Han har varit oerhört skicklig under många år, men det senaste året har det varit en del dåliga värvningar. Man får dessutom säga att han har misslyckats med tränarrekryteringarna. Man värvade in Allan Kuhn i januari 2016 och han fick gå i november 2016 trots att han tog SM-guld. Man värvade in Magnus Pehrsson inför säsongen 2017 och får nu sluta i maj 2018. Det är en stor omsättning, men ett lite speciellt upplägg när man kommer som huvudtränare, för Daniel Andersson har varit väldigt stark som sportchef och har haft färdiga assistenter, man har kommit ensam som tränare, säger Lundh.

- Jag tror att man egentligen ville vänta till VM-uppehållet då det är tre matcher kvar nu. Jag tror att man ville ha mer tid, men att man insåg att det inte skulle gå, att man var tvungen att göra något redan nu. Man har antagligen sonderat terrängen, men jag tror inte att man har något namn klart.

På de nio inledande omgångarna i allsvenskan har MFF tagit elva poäng, elva färre än serieledande Hammarby där man dessutom har en match mer spelad.

- Jag har mycket svårt att se att Malmö ska hämta in det här, då ska det till en oerhörd spurt. För Malmös del handlar det om att ta en plats bland topp tre så att man i alla fall får spela i Europa 2019. Kanske kan man värva in lite spelare i sommar och ta sig in i ett Europa-gruppspel, då skulle man kunna rädda lite med den här säsongen. Men som det är nu är det en floppsäsong, mycket beroende på att det har gått så bra tidigare år, säger Lundh.

