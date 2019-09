TV: Mellberg självkritisk: "Definitivt inte nöjd med min insats"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

HIF föll med 3-0 i Skånederbyt. Efteråt var Olof Mellberg självkritisk. - Jag känner att jag hade kunnat hjälpa grabbarna där ute bättre, säger han till C More.

Helsingborgs IF föll under torsdagskvällen med hela 3-0 mot Malmö FF på Stadion. Alla målen gjordes i första halvlek och efteråt var Olof Mellberg besviken.

- Det är en dålig match från vår sida, säger Mellberg till C More.

HIF-tränaren gjorde i halvtid två byten, då Ibrahim Bance ersatte Charlie Weberg och Alhaji Gero kom in i stället för Tobias Mikkelsen i anfallet. Mellberg berättar efteråt att han ångrar lite kring hur han valde att ställa upp inför matchen.

- Jag analyserar alltid hur man kan göra sitt jobb bättre och jag är definitivt inte nöjd med min egen insats från start i dag. Vi gjorde en riktigt, riktigt dålig första halvlek och är något bättre i andra, men de såg inte bekväma ut där ute och spelade inte med samma självförtroende och energi som i de två tidigare matcherna. Det är min uppgift att se till att de gör det. Så, besviken.

C More: Vad är det som gör att Malmö FF så svåra att komma åt?

- Det är klart att det är ett bra lag. Även om vi hade satt allting rätt taktiskt perfekt och både hade haft självförtroende och energi, så är det ändå en extremt tuff match. Det kändes däremot inte som att vi riktigt gav oss själva chansen. De är starka i "en mot en-situationer", tar sig förbi oss och är starka i duellspelet. Det är ett bra lag, men jag känner att jag hade kunnat hjälpa grabbarna där ute bättre i dag.

C More: Finns det några ljuspunkter att plocka från en sådan här match?

- Ja, jag tror att det kommer att vara ganska enkelt att analysera vad som borde ha gjorts. Jag kände redan det i första halvlek, men det är svårt att göra ändringar under tiden och med ljudnivån att nå ut. Jag hade en ganska klar bild och jag tror att de kände i andra halvlek att det blev en bättre rörelse och att vi kunde spela med en lite bättre energi. Det är ingen fara för framtiden, men synd i dag.

C More. Du känner att ni är rätt säkra i bottenstriden.

- Nej, absolut inte. Inte för den sakens skull. Det finns en tro och energi på vårt spel när vi sätter det. I dag gjorde vi inte det och då sjunker vi flera nivår. Jag menade mer i spelet. Det kommer absolut bli tufft och det gäller att komma igen direkt på måndag, säger han.

- Det är tryck hela tiden, absolut, men vi har inte tid att tänka på det. Vi förbereder oss inför måndagsmatchen, precis som tidigare, fortsätter han.

Helsingborg är på tiondeplats i allsvenskan med fem poäng ner till Falkenberg på negativ kvalplats och med åtta poäng ner till Gif Sundsvall på nedflyttningsplats i serien.