TV: MFF hänger med i guldstriden - bröt IFK Norrköpings svit på 606 minuter hållen nolla

Sex raka nollor bakåt, ett redan brutet klubbrekord, och bara en nolla till ifrån att tangera den längsta sviten för något allsvenskt lag under 2010-talet - Gefles sju raka nollor år 2011.



Det var IFK Norrköpings svit när de kom till bortamatch mot Malmö FF, men de kom till spel utan både Simon Thern och Kalle Holmberg. Trots det var de det bästa laget i drygt en halvtimme.

Ett tag var det 1-9 i avslut till fördel IFK Norrköping, och det blev spridda burop mot MFF. MFF ökade dock på sista knappa tio minuterna i första halvlek och skapade halvlekens bästa chans när Sören Rieks fick komma på en nick från nära håll, men Isak Pettersson gjorde en superb reflexräddning för att hålla det 0-0 till halvtid.



- 38 till 40 minuter väldigt bra. Sedan släpper vi till två målchanser, sa Jens Gustafsson till C More i halvtid.



- Men jag tycker vi är fantastiskt bra innan det.



Det öppnade upp sig ännu mer i inledningen av andra halvlek, där både Norrköping och MFF kom fram. Det tog drygt tio minuter in i halvleken innan matchens första mål kom: Markus Rosenberg inlägg från höger, nick Rieks, 1-0 till MFF. Det innebar slutet på IFK Norrköping och Isak Petterssons 606 minuters svit på hållen nolla.



IFK Norrköping hade några möjligheter att hitta en kvittering, de satte sent en boll i mål men det blev korrekt bortdömt för offside. De fortsatte att lyfta in bollar i MFF:s straffområde, men kunde inte hitta en kvittering utan det slutade 1-0.



MFF är nu två poäng bakom AIK, och på samma poäng som Djurgården som dock har en match färre spelad.



Malmö FF: Dahlin - E.Larsson, Bengtsson, Safari (87') - Berget, Christiansen, Bachirou, Traustason (62'), Rieks - Antonsson (82'), Rosenberg



Inhoppare: Lewicki (62'), Molins (82'), Knudsen (87')



IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål (75'), Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Blomqvist, Thorarinsson - Nyman (79'), Skrabb (67'), Haksabanovic



Inhoppare: M.Sema (67'), Castegren (75'), Almqvist (79')