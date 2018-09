TV: MFF vann galen match mot Östersund – trots underläge med två mål: ”Svårt att komma ihåg allt som hände”

De senaste årens matcher mellan Malmö FF och Östersunds FK har, med något undantag, bjudit på några av årets mest händelserika matcher i svensk fotboll. Dagens match i Östersund var inget undantag.

- Det är svårt att komma ihåg allt som hände..., sa Sören Rieks till C More redan i halvtid.

Under de första 45 minuterna hade Östersund nämligen gått upp till 2-0, efter mål av Ludvig Fritzson och Hosam Aiesh, och gång på gång kontrat mot en ensam MFF-backlinje. När det såg som värst ut för MFF så vände allt på tre-fyra minuter i slutet av halvleken.

De spelade upp ett par bollar på Markus Rosenberg, och det fixades 2-1 av Sören Rieks och 2-2 av Marcus Antonsson, som därmed gjorde mål för sjätte matchen i rad efter att ha varit mållös i 22 tävlingsmatcher innan det.

Förutom de fyra målen var det målchanser för lika många fler mål, i en match som växlade från planhalva till planhalva. Dessutom missade domaren Johan Hamlin att blåsa för varsin varsin klar straff åt bägge hållen.

- (Första kvarten) var under all kritik från vår sida. Vi var inte redo helt enkelt. Slarvar bort bollen för många gånger i farliga lägen, sa Rieks i halvtid.

Ian Burchnall fyllde i:

- Det måste ha varit underhållande som neutral åskådare. Till de gjorde sitt (2-1-)mål så var det en perfekt match av oss. Vi gjorde exakt som vi sagt att vi skulle göra. Pressa dem högt, skapa oordning, attackerade väldigt bra.

I andra halvlek lugnade matchen ner sig, men duon Rosenberg-Rieks fortsatte att fixa mål. De två var bakom både 2-1, 2-2, och 2-3, ett 2-3 som kom när Rieks åter avslutade ett anfall efter assist från Rosenberg. Östersund gjorde ett bra försök att få in en kvittering och kom till några farliga sekvenser, men en kvittering kom aldrig.

Östersund har nu fyra raka förluster, och samtidigt har MFF vunnit åtta av nio allsvenska matcher under Uwe Röslers ledning.

Efter matchen var Rosenberg nöjd med MFF:s vändning, även om han medger att det tog ett tag innan MFF kom in i spelet.

- Det är ett bra lag vi möter. De gör det också väldigt bra. Vi är lite virriga i pressen över hela banan och det går ganska snabbt på konstgräset här. Det tar kanske en kvart för oss att komma in i det, säger Rosenberg till C More efter matchen.

- Det är klart att vi har tagit över då. När vi får 2-1 och 2-2 får vi energi. Vi går in med en positiv energi i andra halvlek.

MFF:s seger innebär att laget nu bara är tre poäng efter Hammarby på andra plats. Bajen har dock en match mindre spelad.

- Jag har sagt det från början: när vi gör en så otroligt dålig start på allsvenskan så är det bara en match i taget. Det är klart att de börjar bli lite nervösa när vi vinner hela, säger Rosenberg.

Östersund: Keita – Mukiibi, Bergqvist, Pettersson, Widgren (67') – Tekie (77'), Amin, Edwards – Frizson, Islamovic (83'), Aiesh

Inhoppare: Kpozo (67'), Arhin (77'), Hopcutt (83')

Malmö FF: Dahlin – Nielsen, Bengtsson, Safari – Larsson (80'), Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks – Rosenberg, Antonsson (58')

Inhoppare: Traustason (58'), Vindheim (80')