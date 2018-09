TV: Möt Hammarbys succétränare: "Med all sannolikhet kommer jag få sparken"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby gör succé i år, men tränaren Stefan Billborn vill inte sväva i väg.

Inför derbyt mot Djurgården har han träffat C More och i intervjun säger han bland annat:

- Jag vet att det med all sannolikhet kommer att sluta med att jag får sparken.