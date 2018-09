Melkemichel: "Har en skyldighet gentemot supportrarna och klubben att aldrig ge upp"

Djurgården har, på åtta försök, inte slagit Hammarby sedan de grönvita tog sig upp i allsvenskan inför säsongen 2015. Hela sex gånger sedan dess har Bajen slagit de blårandiga. Under söndagen ställs lagen mot varandra igen och inför matchen ligger Djurgården åtta i allsvenskan, medan Hammarby är tvåa.

- De har gjort det jättebra. Men de är ett jagande lag mot AIK och de har väldigt mycket att förlora också, så det finns så klart nerver där. Vi kan gå in i matchen lite mer avslappnat. Men vi ska inte prata om Hammarby. Vi har våra egna problem och det viktigaste är hur vi förbereder oss själva inför matchen, när det gäller energi, mentalt och taktiskt. Det blir avgörande. Ett derby är ett derby. Ett lag skulle kunna ligga i botten och slå ett lag i toppen när det kommer till derby, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel.

Den senaste tiden har varit tuff för Djurgården. Laget åkte ut ur Europa League-kvalets andra omgång och har inte vunnit i allsvenskan på fyra omgångar.

- Det finns mycket som vi måste förbättra om man ser till de senaste matcherna, men framför allt har vi släppt till väldigt enkelt bakåt. Vi har släppt till enkla mål. Ta matchen mot Elfsborg som ett exempel, vi visste att de ville in i den ytan (där Djurgården sårades) och så tillät vi ändå dem att använda den. Det är något vi pratade om under veckan, före matchen, under matchen, i halvtid - och ändå tillät vi det. Det är inte bra. Då blir man extra besviken. Vi har släppt till lite för enkelt, och i anfallsspelet handlar mycket om självförtroende och mod.

Melkemichel förklarar att alla spelare och ledare varit ledsna över det som man presterat, men han säger sig inte uppleva någon negativ stämning runt laget eller klubben. Och hoppet om en Europa-plats har inte släckts även om det i dagsläget är tio poäng upp.

- Så länge det finns en möjlighet så... Det är jättemånga poäng att spela om och vi siktar på att komma så högt upp som möjligt i tabellen.

- Alltså, det är viktigt. Vi har en skyldighet gentemot supportrarna, klubben, sponsorer och alla runt omkring att aldrig ge upp. Vi ska alltid gå in i en match för att vinna, oavsett om det är en träningsmatch, en seriematch eller en cupmatch. Och vi ska gå in med en attityd och inställning som ingen kan ifrågasätta.

Tränaren fortsätter:

- Sen finns det perioder där huvudet, det mentala, spelar stor roll. Vi tar med oss väldigt mycket från de sista 25-30 minuterna mot Elfsborg (Djurgården hämtade upp 0-2 till 2-2). Det var ett steg framåt jämfört Kalmar och Häcken. Vi åkte på två snabba mål i andra halvlek, vilket skulle ha kunnat få oss att falla ihop. Men jag tycker att vi visade styrka.