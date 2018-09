TV: Östersund tog komfortabel seger borta mot Djurgården

Djurgården tog emot Östersund, men fick redan innan matchen ett tungt besked. Lagkaptenen Jonas Olsson gick av uppvärmningen och kom aldrig till spel. Jacob Une Larsson ersätta Olsson i startelvan.

Djurgården skapade matchens första målchans, när Jonathan Augustinsson försökte slå en frispark i Aly Keitas hörn. Men Keita, som var tillbaka i målet efter en matchs frånvaro, kunde styra ut bollen över kortlinjen.

Bara kort därefter tog Östersund ledningen när Ronald Mukiibi dök upp på bortre ytan på ett fint inlägg av Hosam Aiesh. Mukiibi kunde enkelt stöta in 1-0 i fritt läge, något som var hans första mål på mer än två år i allsvenskan.

- Jag fick lite högre utgångsposition i den här matchen. Jag sa till de ”Sätt mig högre upp så ska jag visa någonting”, säger Mukiibi till C More i halvtid.

Djurgårdens Jesper Karlström tyckte att det insläppta målet var onödigt, men att Djurgården hade möjlighet att vända matchen i andra halvlek.

- Det är klart att vi måste ha lite bättre tempo i passningsspelet. Tycker inte att de har skapat något speciellt förutom målet, så att det är upp till oss att steppa upp, säger Karlström i C More.

Men bara ett par minuter in i andra halvlek ökade Östersund istället på sin ledning. Ett inspel från höger av Ludvig Fritzon nådde till Dennis Widgren som hårt pricksköt in 2-0 i bortre burgaveln.

Djurgården hade ett par chanser att komma tillbaka in i matchen, men tog inte vara på sina chanser. Aliou Badji fick först bollen för långt ifrån sig i ett friläget och gav Aly Keita chansen att komma ut och bryta. Kort därefter nickade Badji utanför frn nära håll.

Badji fick en chans till, med ännu en nick från nära håll. Men den gången var Aly Keita med och kunde med en fotparad se till att hålla nollan intakt.

Djurgården kom aldrig närmre än Badjis sista chans trots ett stort bollinnehav och förlorade med 2-0.

- Det är inte tillräckligt bra. De vann med 2-0 och vi skapade inte tillräckligt mycket chanser, samtidigt som vi släppte in mål. De kanske inte skapade så mycket, men det blev ändå 2-0. Det är lite för mycket, säger Dif-backen Marcus Danielsson till C More.



Djurgården ligger åtta i tabellen med 36 och är nu sex poäng efter Östersund i tabellen, som ligger femma.

- Vi har hamnat där i mitten och har väl ingen chans på de högre placeringarna. Det gäller att vi tar oss samman de sista sex, sju matcherna och presterar bra. Det här är inte tillräckligt bra just nu. Publiken som kommer hit förtjänar mer, säger Danielsson.

För Östersund är det bara två poäng upp till Hammarby och Malmö som ligger trea och fyra.

- Vi får väl se (hur långt det räcker). Det känns som att vi har ett bra go i laget. V har roliga matcher kvar med Norrköping och Hammarby och flera andra. Vi får ta en match i taget och se hur långt det kan räcka, säger målskytten Dennis Widgren i C More efter matchen.

Det enda orosmolnet för Östersund var att Rewan Amin skallade ihop med Marcus Danielsson och blev utburen på bår.



Startelvor:

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Danielsson, Une Larsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Mrbati - Bärkroth, Badji, Ring

Östersund: Keita - Mukiibi, Bergqvist, Sonko Sundberg, Pettersson - Edwards, Amin, Mensiro, Widgren - Islamovic, Aiesh.