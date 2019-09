TV: "Seb" Larsson straffhjälte mot Häcken - AIK sätter press på Djurgården i guldstriden

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

GÖTEBORG. Det var jämnt, chanstätt och upprörda känslor i mästarmötet på Bravida Arena. Båda AIK:s mål var omdiskuterade när Solnalaget vann över Häcken med 2-1 inför 5208 åskådare. - Det ser kanske inte så vackert ut, men det handlar om att ta tre poäng, säger straffhjälten Sebastian Larsson till C More.

Förutsättningarna var glasklara. De regerande cupmästarna Häcken behövde vinna för att passera de regerande svenska mästarna AIK och haka på Djurgården i guldstriden och AIK behövde vinna för att gå upp i åtminstone tillfällig serieledning och sätta press på sin guldjagande ärkerival.

Det var mycket Häcken inledningsvis. Efter åtta minuter såg Daleho Irandust att Oscar Linnér stod långt ut och provade lyckan med ett lurigt långskott. Skottet missade mål med liten marginal. Häcken fick även nästa chans tre minuter senare. Kwame Kizito nådde högst på ett inlägg och Oscar Linnér tippade bollen till hörna.

I 18:e minuten kunde Häcken-backen Joona Toivio sånär trycka in 1-0 från nära håll. Minuten senare var Henok Goitom framme och hotade i Häckens straffområde. Han serverade sedan Anton Salétros, som sköt utanför. Ytterligare en minut senare kom ex-AIK:aren Ahmed Yasin i ett bra läge men fick inte avslutet på mål.



Efter 26 minuter tog AIK ledningen. Chinedu Obasi tryckte undan Rasmus Lindgren och prickade in ledningsmålet för Solnagänget. Häckens spelare och ledare - med huvudtränaren Andreas Alm i spetsen - var vansinniga och menade att de skulle ha fått frispark för knuffen. Fyra minuter före halvtidsvilan fick Daleho Irandust en stor kvitteringschans, men mittfältarens nick gick strax över. Häcken hade flest chanser i första halvlek men det var AIK som gjorde det enda målet. Efter signalen för halvtid fick Rasmus Lindgren gult kort för protest.

- Jag tycker att det var en bra cross av Anton (Salétros). Jag gjorde bara mitt jobb. Nu ska vi vara kompakt och fortsätta framåt. Jag tror att vi behöver göra fler mål, sa Obasi till C More i halvtid.

Elva minuter in i andra halvlek kvitterade Häcken. Specielle målskytten Paulinho fick bollen av Kwame Kizito och vräkte in den med en hård träff. Det var ”Palles” tionde mål i allsvenskan denna säsong. I 66:e minuten var det dags för nästa omdiskuterade situation. Karol Mets föll i straffområdet efter en duell med Paulinho och sedan kom plötsligt en mycket sen signal från domare Glenn Nyberg, som pekade på straffpunkten.

Häcken-spelarna blev vansinniga på nytt och Paulinho tilldelades en varning. Sebastian Larsson gjorde inget misstag från elva meter. Med kvarten kvar var Häcken nära att kvittera efter ett inläggsliknande avslut från Daleho Irandust, men Linnér reflexräddade till hörna. I 82:a avlossade Paulinho ett hårt skott som återigen räddades till hörna av Linnér.



I 86:e minuten bytte AIK in Nabil Bahoui. Häcken gjorde sedan något så ovanligt som ett trippelbyte. Johan Hammar, Gustaf Nilsson och Viktor Lundberg kastades in i hopp om att få till en kvittering. AIK skickade in Felix Michel i 88:e minuten. Gästerna höll undan och tog en viktig seger i toppstriden.

- Det var en tuff match. Under de här förhållandena tycker jag att Häcken hanterade det spelmässigt bättre, men vi har en förmåga i de här matcherna att hitta någon väg, hur det än är, liksom förra veckan i derbyt. I dag krigade vi till oss en till trea, säger Sebastian Larsson till C More.

- Det är tätt, tufft och många lag som är involverade. Vi är inne i ett väldigt tufft schema, men det är inga problem så länge man tar trepoängare, fortsätter han.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Berggren - Irandust, Yasin, Paulinho - Kizito.

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Mets - Lundström, Salétros, Larsson, Elyounoussi, Lindkvist - Goitom, Obasi.