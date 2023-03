TV: Staket gick sönder mitt under målfirande - supportrar föll in på planen

Malmö FF satte 2-1 sent mot Degerfors IF i svenska cupen-gruppspelet, och mitt under firandet gick ett staket sönder vid en läktare, vilket gjorde att en mängd supportrar föll in på planen. Därmed avbröts spelet en stund. Sjukvårdspersonal tog sig bort till läktaren, där staketet gick sönder, och efter en stund återupptogs matchen igen.

- Supportrar vällde in på planen, säger C Mores kommentator Åke Unger.

- Det verkar ha gått bra, fortsätter han.

Efter matchen, som slutade med 2-1-seger för MFF, säger Skånelagets säkerhetschef Peter Narbe följande om händelsen:

- Vi gör vårt andra mål och då rasar fronten som är framför vår ståplatsläktare. Jag har varit borta och tittat där nu. Det är en infästning som kanske varit stabil en gång i tiden - men det var den uppenbarligen inte. Så hela fronten med stolparna som hänger fast släppte bara, säger han till Fotbollskanalen.

Är det några skadade?

- Det är två skadade som jag fått reda på. Den ena reste sig och gick upp på läktaren, den andra fick hjälp med sjukvård och linkade därifrån eftersom han hade problem med knät.

MFF kommer spela en eventuell hemmamatch i cup-slutspelet på Eleda Stadion. Sedan tidigare är det bestämt att Skånelaget även kommer spela cupens gruppspelsmatcher på sin ordinarie arena från och med nästa år.

Lottningen av kvartsfinalerna och semifinalerna i cupen äger rum på måndag, klockan 21.15. Den sänds på Fotbollskanalen.