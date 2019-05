TV: Sundsvall går tungt: "Tabellen ljuger inte"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sex matcher utan seger och på 14:e-plats i allsvenskan. Det går tungt för Sundsvall. - Tabellen ljuger inte, konstaterar Linus Hallenius i C More.

Sundsvall är inne i en negativ trend. Laget förlorade under tisdagen mot Malmö FF med 2-1 och det innebär att Sundsvall inte vunnit på sex matcher. Dessutom ligger laget på en 14:e-plats i allsvenskan med en omgång mer spelad än samtliga lag förutom Malmö FF.

- Tabellen ljuger inte, vi är där vi är och vi måste vara ödmjuka och inse det och jobba hårt för varenda poäng. Vi har haft ett tufft schema de senaste matcherna. Vi får väl ta med oss att vi fajtas i dag. Matchen lever in i det sista och vi har en match kvar innan uppehållet. Vi är där vi är, säger Sundsvalls Linus Hallenius till C More.

