TV: Tankovic efter nya segern: "De ska se upp - vi kommer"

Hammarby-mittfältaren Muamer Tankovic, 23, blev i eftermiddag målskytt för tredje matchen i rad och sänkte Trelleborg till 1-0-seger för Bajen på Tele2 Arena. Hammarby gick därmed upp på samma poäng som AIK, men med tre måls sämre målskillnad.

Då var Tankovic glad efteråt, men samtyckte inte med att hans form är bättre i dag än tidigare under vårsäsongen trots att det inte blev lika många mål då.

- Den (formen) är som vanlig, om jag ska vara ärlig, men det känns bra. Jag har spelat bra under hela säsongen, men senaste tiden har jag gjort fler mål, vilket kanske märks mer hos folket. Plötsligt tycker de att jag gör det bra för att jag gör mål, men jag tycker att jag har spelat så hela säsongen, säger Muamer Tankovic till C More.

- Jag tar fler löpningar in i boxen, men samtidigt tycker jag att folk ser mig mer än förra halvan av säsongen. Nu ser de när jag löper, det känns skönt, fortsätter han.

Han njuter just nu av att spela fotboll med Bajen i allsvenskan.

- Jag känner mig alltid stark, hungrig, vill vinna varje match och göra mål och assist i varje match. Jag vill bara njuta av fotbollen, jag är ung, jag älskar fotboll och vill bara sprida kärlek och glädje när jag spelar. Jag tackar gud och njuter av varje sekund jag får uppleva på planen.

Dessutom skickade han ett tydligt budskap till konkurrenterna om SM-guldet.

- Vi är starka, det vet folk om, så vi behöver inte skryta om oss själva. Vi vet att vi är bra och det vet folk också. De ska se upp, vi kommer.