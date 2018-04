TV: Två kalasmål när AIK sänkte Blåvitt - hakar på i allsvenska toppen

AIK har under inledningen av årets säsong åkt på flera tunga tapp i backlinjen med Nils-Eric Johansson som tvingats avsluta karriären i förtid och Jesper Nyholm som brutit benet. Tidigt i dagens möte med IFK Göteborg åkte man på en ny skada, då wingback Robert Lundström bars ut på bår med en befarad knäskada. AIK satte in Stefan Silva mot Lundström, och han skulle bli något av den första halvlekens huvudperson i sin första allsvenska insats för AIK sedan han kom till klubben från Palermo i vinter.

I matchens 20:e minut mötte Silva ett inspel från vänster på volley med vänsterfoten, en träff som skickade bollen upp i det bortre krysset. Ett mål som säkerligen kommer vara med i diskussionen när årets mål ska utses efter säsongen.

Bara tio minuter senare tvingades dock inbytte målskytten Silva bryta matchen .

- Det känns inte bra. Jag gjorde ett dumt misstag. Jag hann inte värma upp och sen fick jag för mig att skjuta en frispark direkt. Det var dummaste jag gjort det senaste året. Det är något problem med en muskel. Jag hoppas att det är en så liten skada som möjligt, men det är svårt att säga hur lång tid det kommer ta, sade Silva till C More i paus.

C More: Vad säger du om ditt mål?

- Jag stannade upp vid bakre ytan, släppte fötterna och bara drog till. En skön känsla att göra mål, för det här var min första allsvenska match för AIK. Jag har haft lite problem med ljumskarna. Jag vill bara visa Sverige vad jag går för, att jag är tillbaka.

IFK Göteborg hade svårt att skapa målchanser, det var AIK som styrde spelet och tidigt i den andra halvleken skulle de gulsvarta också utöka ledningen till 2-0. Klackframspelad av Rasmus Lindkvist avslutade Kristoffer Olsson ett mönsteranfall med att chippa bollen över Pontus Dahlberg.

Blåvitt lyckades aldrig komma riktigt nära en reducering, och matchen slutade 2-0 till AIK.

Segern gör att AIK skuggar serieledande Hammarby i toppen av allsvenskan. Efter fem omgångar står AIK på elva poäng, två bakom Bajen. På sina tre första hemmamatcher i allsvenskan har AIK tagit full pott poängmässigt och inte släppt in ett enda mål.

- Vi gjorde det väldigt bra. I första halvlek spelade vi runt och skapade mycket. Egentligen skulle vi ha dödat matchen då. I andra halvlek fick vi in ett tidigt mål och när det är så här tätt med matcherna kändes det som vi kunde kontrollera matchen. Det kändes inte farligt när de hade bollen. Det visar på stabilitet, säger målskytten Kristoffer Olsson till C More.

Om sitt mål säger Olsson:

- En fin klack av Rasmus (Lindkvist) och sen fick jag lägga in den fint. Skönt att göra mål

- Men det är inget snack om saken att Stefans mål var snyggast i dag. Det kanske är säsongens snyggaste mål.

För IFK Göteborg var dagens förlust den tredje på fem matcher i årets allsvenska, och man står kvar på sex poäng.

I nästa omgång tar AIK emot Sirius hemma på Friends Arena, en match som spelas nu på fredag. För Blåvitt väntar ett derby mot Häcken hemma på Gamla Ullevi på lördag.