Asbaghi hyllar sina spelare efter AIK-förlusten: "Ska någon klandras är det jag"

Förlust med 2-0 borta mot AIK, men efter matchen var IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi glad över att hans spelare valt att hålla sig till matchplanen och att de inte försökte slå rakare bollar och såra AIK på det viset.

- Det är lätt hänt att man dras med när man ligger under med 1-0 och 2-0, att man tappar tålamodet. Men det gör de inte. De gör det som jag har bett dem att göra. Så är det någon som ska klandras för förlusten så är det jag. Det är små marginaler ibland. Jag tycker att vi höjer oss efter 1-0-målet, och när vi kommer ut i andra får vi bättre tryck på vår vänstersida och vänder spelet precis som vi har pratat om att vi ska göra. Vi spelar bort den pressen och tänker att vi ska etablera på högersidan, men sedan tappar vi boll i stället och det blir 0-2. Då var det tungt, att något som vi gjorde bra slutade med en omställning emot oss där de gör 2-0. Där och då har de all rätt att ge upp och sluta tro på det. Men de försöker. Sedan vet vi alla om att vi inte gör det tillräckligt bra för att få hål på AIK. Men det är just den biten som jag gillar att se. Det ska de ha en eloge för, säger Asbaghi.

Det är tidigt på säsongen, men hur långt tycker du att ni har kommit med att implementera det du vill?

- Inte tillräckligt långt för att få en matchbild borta mot AIK dit vi vill. Men tillräckligt långt för att kunna skörda segrar i allsvenskan.

Vad som krävs framöver? Asbaghi är tydlig:

- Vi behöver fortsätta att jobba på det vi gör. Det här var ett jättebra test för oss. Det finns många lärdomar att ta med sig och många saker som vi behöver sätta oss och gå igenom som vi behöver bli bättre på. Men vi behöver framför allt fortsätta att tro på det vi gör och fortsätta utveckla det. Då ska vi kunna få en matchbild mot Häcken dit vi vill och vinna matchen. Det är det som gör att vi ska gå vinnande ur matchen i slutändan.

- Det här är en match där många efteråt kommer säga: ”Varför slår de inte den rakare bollen?”, ”Varför försöker de inte hitta in bakom backlinjen tidigare?”, ”Varför blir de inte mer direkta?”, och analysera utifrån det. Det är därför som jag återigen berömmer spelarna, att de inte tappar tålamodet. Hade vi gjort det med AIK:s låga backlinje och med det försvarsspel som vi har hade vi bara åkt på fler kontringar. Men det var inte bara för att det inte hade varit så givande i den här matchen, utan också på sikt. Vi ska fortsätta att utveckla det.