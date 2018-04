TV: Veteranens supervolley räddade poäng för Elfsborg mot Djurgården

Elfsborg inledde allsvenskan med tre raka förluster men vann senast mot BP. Under måndagen tog Borås-laget en ny poäng när man spelade 2-2 mot Djurgården efter en sen kvittering.

Elfsborg tog ledningen i matchen i den nionde minuten. Simon Lundevall vände upp och drog iväg ett lågt skott som borrade sig förbi Andreas Isaksson och in i det ena hörnet.

Hemmalaget tvingades till ett tidigt byte efter att det dragit till för Joakim Nilsson som tvingades utgå efter en kvart. Ersättaren Jon Jönsson hade bara varit på planen i fem minuter när han gav bort bollen till Djurgården. Jesper Karlström satte fart och spelade ut bollen till Jonathan Ring, som med en tåfjutt satte 1-1.

- En rejäl tabbe av Jon Jönsson, kommenterade C Mores Jesper Hussfelt.

Backen själv om situationen efter matchen:

- Det var bara en förbaskat dålig touch. Jag får den lite för långt ifrån mig, och kanske ska ta en taktisk frispark istället när man är efterklok. Det håller inte på den här nivån, säger Jönsson till C More.

I den 37:e minuten fick Ring ett jätteläge att bli tvåmålsskytt efter ett fint, lågt inlägg av Jonathan Augustinsson. Avslutet, med högerfoten, missade dock målet.

Strax före paus kom dock målet för Djurgården. Aliou Badji dundrade iväg ett skott som gav gästerna 2-1. Målet såg länge ut att bli avgörande. För i den andra halvleken skapade gästerna ett par farliga chanser att utöka, men utan att lyckas. Och hemmalaget hade svårt att skapa någon riktigt kvitteringspress. Men i den 90:e minuten kom det trots allt.

Efter en täckning studsade bollen ut till Jon Jönsson som pangade till på volley. Med ett kanonskott hittade han nätet och kvitterade till 2-2. Gruvlig revansch för Jönsson.

- Otroligt skönt med tanke på att jag bjöd på det första målet så att de kom in i matchen. För lagets skull men även för min egen så var det skönt, säger veteranen till C More.

Lagens startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Gustafsson, Nilsson, Dresevic, Lundqvist - Ishizaki, Holmén, Dyer, Gojani, Lundevall - Jebali.

Djurgården: Isaksson - Beijmo, Une Larsson, Danielson, Augustinsson - Ring, Walker, Karlström, Radetinac - Kadewere, Badji.