Två allsvenska spelare i landslaget - båda från AIK: "Det är en kvalitetsstämpel"

Inför Jon Dahl Tomassons första trupputtagning var det en hel del spekulationer om vilka allsvenska spelare som skulle kunna komma med. Namn som nämndes var bland annat: Malmö FF:s Sebastian Nanasi och Djurgårdens Lucas Bergvall.

Två allsvenska spelare kom med. Kristoffer Nordfeldt och Anton Salétros - båda AIK. Då jublar sportchef Thomas Berntsen.

- En bra dag för spelarna och också för AIK. Vi är stolta över det. Att Anton har tagit sig in i den riktiga landslagstruppen, det var ett av hans mål när han kom tillbaka till AIK. Det är väldigt kul för honom och för oss, säger Berntsen till Fotbollskanalen.

Vad betyder det för AIK och för dig i jobbet som sportchef när du ska försöka locka spelare att välja er klubb?

- Det betyder definitivt mycket. Det säger att AIK är en klubb som folk lägger märke till.

- Men det är också viktigt att påpeka att vi har ännu fler landslagsspelare. Bersant Celina blev uttagen i Kosovo, Sichenje Collins är i Kenya, Ioannis Pittas i Cypern, Rui Modesto i Angola och Ismael Diawara i Mali. Så det är absolut bra för AIK att ha landslagsspelare. Det är en kvalitetsstämpel på AIK och en kvalitetsstämpel på spelarna.

Malmö FF:s tränare Henrik Rydström tycker att Sebastian Nanasi och Johan Dahlin borde ha fått plats i Jon Dahl Tomassons första landslagstrupp.

- Jag tycker alltid att vi bör ha spelare i en landslagstrupp, eftersom jag tycker att vi är så pass bra. Jag tycker Johan är så pass bra och har varit det under så lång tid. “Sebbe” (Nanasi) tycker jag - den nivån han har hållit här, dels stora delar förra året och sedan under starten här, sa Rydström under onsdagen.