Rydström: "Dahlin och Nanasi borde varit med i landslagstruppen"

- Jag vill inte in och bedöma de andra målvakterna, men jag tycker Johan är så pass bra och har varit det under så lång tid, precis som Jonnie var inne på. Men “Sebbe” (Nanasi) tycker jag - den nivån han har hållit här, dels stora delar förra året och sedan under starten här... Men Salétros är också en bra spelare.

Annons