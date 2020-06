Ulvestad: "Måste prestera bättre för att vara värdiga regerande mästare"

Nej, det vill sig inte för Djurgården. I den förra omgången förlorade det regerande mästarlaget mot Örebro SK med 2-1. Nu gick man på en ny missräkning, IFK Norrköping vann med 3-0. Vad var det som skilde i matchen mot Peking? Det är en fråga som Fredrik Ulvestad, mittfältare i Djurgården, inte riktigt vet svaret på.

- Det är svårt att svara på. Just nu är vi lite i ett läge där det som kan gå in går in och det vi ska göra mål på missar vi. Prestationsmässigt är det kanske lite bättre än i det två föregående matcherna. Men det är svårt att säga det när vi står här med 0-3 i säcken, det är inte bra nog. Men vi får se fram emot nästa helg. Matcherna kommer tätt som hagel nu och vi får bara blicka framåt, säger han till Fotbollskanalen.

Däremot tycker han inte att det var särskilt stor skillnad på lagen i söndagens match.

- Spelmässigt tycker jag inte det. Jag vet inte hur ni ser på det. De gör mål på någon nyckelsituation och vi kanske inte skapar så jättemycket. Vi hamnar i underläge ganska tidigt med två baljor. Vi hade en ganska bra period i första 30-35 i andra och har lite tryck. Men vi får inget mål och då får vi inget tryck, sedan kommer en kontring och då är det nästan avgjort.

Djurgården har höga förväntningar på sig efter fjolårets triumf. Laget självt har också högt ställda målsättningar. Men laget måste prestera bättre än vad man gör nu med tanke på att man faktiskt är regerande svenska mästare.

- Vi har också höga förväntningar på oss själva. Vi måste prestera bättre för att visa att vi är värda att vara regerande mästare. Men förra året har ingenting att göra med i år, alla börjar på ett blankt ark. Just nu har vi tre poäng efter tre matcher. Det är ett faktum. Vi får bara se fram emot nästa match.

Ni har roterat ganska mycket, vad betyder det?

- Vi får väl kanske lite fräschare ben. Men just nu, när vi står här med tre poäng efter tre matcher, så ska jag inte säga något om det. Tanken är väl det, men jag vet inte.

Djurgården spelar härnäst om en vecka. Då står Kalmar FF för motståndet.