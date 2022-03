Varbergs Bois 2022: "Målproduktionen behöver komma igång"

Placering 2021: Plats 10 i allsvenskan

Nyförvärv: Oskar Sverrisson (b, BK Häcken), Fredrik Andersson (mv, Örgryte IS), Ali Bdeir (fw, BK Olympic), Flamur Dzelili (mf/fw, Oskarshamn AIK), Eliton Pardinho Toreta Júnior (mf, Red Bull Brasil) Gustav Bendrik (b/mf, uppflyttad), David Bendrik (b/mf, uppflyttad), Ismet Lushaku (mf, AFC Eskilstuna), Joel Sundström (mf, San Pedro).

Förluster: Stojan Lukic (mv, slutar), Keanin Ayer (b/mf, Sandefjord), Nils Bertilsson (b, Tvååkers IF), Ryan Moon (mf/fw, klubblös), Adnan Kojic (mf, IF Sylvia), Liam Munther (mf, klubblös), Dean Solomons (b, klubblös), Gustav Nordh (mf, Piteå IF), Daniel Krezic (mf, Degerfors IF), Jean Carlos de Brito (b, IFK Norrköping), Albert Ejupi (mf, Helsingborgs IF).

Försäsongen: Cupen får sägas att den gick enligt förväntningarna på förhand, det vill säga att Varberg slutade tvåa i gruppen, bakom IFK Norrköping. Långt in i gruppfinalen hade Varberg chans på avancemang, då de hade spelat till sig fördelen att gå vidare på kryss, men "Totte" Nyman krossade den drömmen i slutsekvenserna. En nackdel är att det har varit målsnålt under försäsongen, med ett mål framåt i varje cupmatch. Dock har produktionen varit bättre i träningsmatcherna. Den mot Gais som slutade 3-0, och det bjöds på en målfest mot division 2-motstånd. Men målproduktionen behöver komma igång ytterligare om de allsvenska poängen ska trilla in.

Nyckelspelarna: Jocke Persson är känd för sin rotation i startelvorna och Varberg har varit ett av de lag som använt flest spelare under en allsvensk säsong. Men under 2021 stod Joakim Lindner på plan i 30 av 30 omgångar och mittbacken ger stabilitet till ett annars ombytligt lag. Han kommer bli viktig i år igen i Varbergs backlinje. Defensivt har Varberg imponerat under försäsongen, vilket även kapten Jon Birkfeldt, samt Hampus Zackrisson och Oliver Stanisic bidragit till.

Genombrottet: Varberg har ett ungt lag, så det finns många spelare som har framtiden för sig. Nyförvärvet Ismet Lushaku har fått synas en del på försäsongen, och lovordas av både tränare och lagkamrater. I fjol gjorde innermittfältaren 25 matcher för AFC Eskilstuna i superettan och om 21-åringen fortsätter som han gjort på försäsongen lär han få spela många minuter i allsvenskan också. Utöver det är Alexander Johansson och Oliver Alfonsi två spelare som deltog redan förra året, men som kan väntas ta stora steg även i år.

Frågetecknet: Som väntat för en klubb av Varbergs storlek så kommer det en tidpunkt då spelare som imponerat vill vidare. Det är många nya namn i truppen jämfört med i fjol. Inte minst har laget tappat Stojan Lukic, som styrt från sin målbur. Dessutom är det mycket ungt i truppen. Med Perssons stora rotation krävs det att hela truppen är samspelad. Frågan är om den kommer vara det redan till den allsvenska starten eller om

Snackisen: Fjolårets utropstecken Tashreeq Matthews har bara fått spela i en av svenska cupen-matcherna under försäsongen. Han har kommit efter med träningen under försäsongen och är inte i det slag som Persson kräver. Kommer 21-åringen komma tillbaka till den form han visade i fjol och då möjligen frälsa Varberg, eller kommer någon annan få ta den rollen i år?