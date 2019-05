Engvall: "Hade några belgiska öl i kroppen - folk jagade mig och ville ha bilder"

Gustav Engvall och hans KV Mechelen har haft en succéartad säsong i Belgien. Tidigare under året tog man steget upp till högstaligan och i onsdags blev man cupmästare i landet, då man besegrade Gent i finalen.

Och framgångarna under säsongen var inget som någon hade förväntat sig, menar Engvall.

- Det var ju någonting man inte tänkte att vi skulle klara av. Det var bland det bästa jag upplevt fotbollsmässigt, säger han till Fotbollskanalen.

- Känslan var otrolig. Det här gänget. Under mitt första år har man kommit in i laget perfekt och alla är fantastiskt fina människor och vi håller ihop med varandra. Vi har många fina minnen och det här var pricken över i:t med en cuptitel.

Engvall inledde matchen mot Gent på bänken, men med 20 minuter kvar fick anfallaren hoppa in. Då ledde Mechelen redan med 2-1, vilket också blev slutresultatet.

- Det var fantastiskt. Det är klart att jag hade hoppats på att starta den, men jag var skadad några veckor innan så jag hann inte träna så mycket. Bara några pass. Det var lite olyckligt, men jag tycker ändå att jag gjorde det bra när jag kom och det var fantastiskt att få fira tillsammans med fansen och alla runt om.

Mechelens säsong har varit succéartad men laget riskerar att ramla ur högstaligan, som man just avancerade till. Tidigare i veckan inleddes en rättslig process mot klubben som anklagas för att ha varit inblandad i en uppgjord match våren 2018.

Och Engvall menar att turbulensen utanför plan har sporrat spelarna i laget.

- Det har varit oroligt i omgångar och det kommer alltid nya saker i media. Att vi ska åka ur och sen att vi inte ska göra det. Men vi har visat att vi fokuserar på fotbollen. Vi har vunnit ligan och cupen. Vi har gjort det bästa för att motbevisa att vi inte ska ner. Det är klart att det alltid blir tråkigt när det kommer upp, men vi visar folk att vi är en toppklubb i Belgien. Så det är klart att det hade varit tråkigt om vi ramlade ner.

Vad betyder cuptiteln för klubben?

- När vi gick upp i högstaligan var vi hjältar. Efter cupfinalen är vi legendarer. Man känner hur stort det är i klubben. Jag gick på en gata hem och så sprang det fram folk från pubar och jagade mig och ville ha bilder.

Hur kändes det?

- Det var fantastiskt. Man hade ju några belgiska öl i kroppen, det ska man inte ljuga om, som gjorde att det var lite extra roligt.