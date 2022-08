Nilsson gjorde 'målet alla pratar om' - sen kom toppchansen i Belgien: "Vet knappt vad som hände…"

Gustaf Nilsson gjorde 14 mål på 30 matcher för sitt Wehen Wiesbaden, som huserar i tyska tredjedivisionen, i fjol. Halvvägs igenom förra säsongen menade den 25-årige forwarden att han började känna sig redo för "nästa steg" i karriären, med siktet inställt på 2. Bundesliga. Men steget blev större än bara ett hack upp i seriesystemet.

Förra veckan stod det nämligen klart att Union Saint­-Gilloise värvar Nilsson. Den belgiska succéklubben kom tvåa i ligan bakom Club Brugge förra säsongen och är nu på god väg att kvala in till gruppspelet i Champions League. Det var mycket som lockade när Union SG ringde, menar svensken.

ANNONS

- Jag har haft några olika alternativ under sommaren, men när Union kom in i bilden och kunde erbjuda Europaspel lockade det väldigt mycket, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

- Union kom in ganska sent, för två-tre veckor sedan. Så det har gått rätt snabbt. De hade scoutat mig och ville verkligen ha mig, vilket var ett stort plus. Det känns som ett väldigt bra steg för mig att ta.

Succéklubb, ja. Ett nyligen genomfört ägarbyte har fått Union SG att lämna dystra år bakom sig och inför säsongen 2021/22 tog klubben steget upp till belgiska högstaligan för första gången på 48 år. Som nykomling i Jupiler Pro League vann Union SG grundserien, men efter att slutspelet hade avgjorts fick man som sig besegrad av Club Brugge.

Vad visste egentligen Gustaf Nilsson om klubben innan han skrev på?

ANNONS

- Egentligen hade jag bara hört talas om namnet och sett att klubben gjort det bra i tabellen. Sen när de började visa intresse för mig har jag fått reda på mer och mer. För att sammanfatta allt så är det en klubb som är i toppen för att stanna, säger han och fortsätter:

- För mig var spelsättet väldigt viktigt också. Tränaren vill spela med två anfallare och det gillar jag att göra, så det passar mig.

Har du märkt av att det är en klubb som gått som tåget senaste åren?

- Alltså, jag skulle inte säga att det är något särskilt som sticker ut. Allt är väldigt professionellt, bra fans och så. Men jag kan inte säga att jag har upplevt något speciellt.

Nu har du tagit "nästa steg". Vad är din målsättning framöver?

- Jag vill spela och göra mål. Vi kommer spela många matcher under hösten och alla spelare kommer att behövas, så jag hoppas få spela så mycket som möjligt och då också kunna bidra med så mycket jag kan.

ANNONS

Du kommer till ett topplag i en liga där exempelvis Kerim Mrabti finns. Har du tänkt något kring att du också kommer ett steg närmare landslaget - om du presterar?

- Gör man det bra i belgiska högstaligan så är man aktuell för landslaget, så är det ju. Det hade varit en dröm. Jag ska kämpa hårt och försöka göra vad jag kan. Även om det inte är något jag tänker på just nu så finns landslaget med bland mina drömmar och mål. Så det är klart att det hade varit en dröm att komma med där, men först ska jag anpassa mig till ligan och prestera.

Totalt blev det 1,5 år i Tyskland och Wehen Wiesbaden för Gustaf Nilsson, som värvades från BK Häcken i början av 2021. 25-åringen växte fram till att bli en publikfavorit och i våras rankades han som tyska tredjeligans bästa forward av tidningen Kicker.

ANNONS

Nilsson hann sätta avtryck under sin tid i klubben, med andra ord. Om inte kommer i alla fall hans sista mål i Wehen Wiesbaden-tröjan attbli ihågkommet. Det blev i alla fall om diskuterat.

- Haha, jag vet knappt själv vad som hände! Det var en situation där Jag först ville ha frispark. Sen vet jag inte hur deras målvakt uppfattade situationen, men han slängde bara ut bollen framför mig… Jag fattade inte vad som hände riktigt. Efter ett tag kollade jag på domaren och frågade om han hade blåst frispark, men det hade han inte. Så då klev jag fram och slog in den.

- Det blev lite uppståndelse kring det där och jag har fått frågan av många, både lagkamrater och andra, vad som hände egentligen. Men jag har ingen aning, avslutar Nilsson med ett skratt.

Kontraktet med Union Saint­-Gilloise sträcker sig till juni 2025.