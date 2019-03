Så här blir Sveriges väg till EM!

Imorgon drar Sverige igång kvalet till Europamästerskapen 2020 hemma på Friends Arena när Once they were OK-gänget Rumänien kommer på besök. Janne Anderssons blågula landslag har ett fenomenalt facit i ryggen med ett över all förväntan lyckat kval till VM i Ryssland, en kvartsfinal väl där och sedan en gruppseger i det ännu lite luddiga Nations League. Nu väntar en kvalgrupp som både kan ses som tacksam och tuff, men i min värld är det inget snack om att Sverige på förhand ska lösa andraplatsen bakom rättmätiga favoriterna Spanien. Det är Norge och Lars Lagerbäck emot och även om det på förhand finns mer obekväma lotter att dra så hade jag gärna sluppit möjligheten (risken!) att bli snuvad på en mästerskapsplats av vår gamla landsfader Lagerbäck.

Men men. Nu ska det dra igång och redan sent på tisdag kväll kommer vi veta om direktplatsen blir riktigt knivig att lösa eller om vi redan då har den i en liten ask.

Trodde ni kanske. Pallar ni inte vänta så kan ni nämligen få svaret redan här och nu hur det går.

XXX

Trots både nej tack och skadebesvär löser Sverige tre enkla poäng hemma mot ett uddlöst Rumänien. Emil Forsberg markerar sin närvaro och att det är ett nytt landslagsår, ett år som ska bli hans, och i den mixade zonen efteråt får mittfältaren frågor om målgesten där han placerat händerna bakom öronen och demonstrativt undrat vad publiken ska säga nu.

– Det har varit en del snack, säger han och blinkar mot Marcus Berg som går förbi precis bakom honom. I studion efteråt skakar bara expert Alexander Axén på huvudet.

Mest uppmärksamhet får dock Alexander Isak som hoppar in och blir målskytt i sin första “riktiga” landskamp. Efteråt pratar Janne inför ett samlat pressuppbåd om en fantastisk saga och borta i Orlando sitter Robin Jansson och skruvar på sig. Det var ju han som var sagan? En annan Isak, Isaac Kiese Thelin, är anfallaren som bytte av den nya kelgrisen och redan innan lördag blivit söndag indikerar opinionsundersökningar att förbundskapten Andersson bara måste starta med Isak mot Norge. Alexander alltså, inte Isaac.

Söndag blir måndag och Albin Ekdal har blivit kvitt den fotskada som höll honom borta från spel mot Rumänien. Men inte helt, så klart. Jag är inte hundra, men jag kan spela, säger han med det patenterade sneda leendet. Nu ska han in i elvan och det blir huvudbry för Janne eftersom firma Jakob Johansson-Sebastian Larsson inte satte en fot fel defensivt mot Rumänien.

Efter långa diskussioner med assistent Wettergren beslutas det om att ingen av centralfältarna offras. Albin ersätter Isaac Kiese Thelin då matchplanen blir att vinna slaget om mitten mot Norge. 4-5-1, en ifrågasatt Marcus Berg ensam på topp och Hasse Backe undrar i studion om det är kval till EM 1972.

Det blir en väldigt fysisk match. De båda svartgula lagkamraterna från AIK, Sebastian Larsson och Tarik Elyounoussi, ryker ihop flertalet gånger och båda visas ut tidigt under den andra halvleken. Inget av lagen har skapat ens en tillstymmelse till målchans och på hemmabänken värderar Lars Lagerbäck poängen minst lika högt som sin kollega Andersson. Det norska landslaget har efter en svidande fyramålsförlust i sin premiär borta mot Spanien inte råd med ytterligare ett nederlag och absolut inte i en så prestigefylld match som mot Sverige. Defensiven måste prioriteras.

Janne får vittring. Alexander Isak drar av sig överdragskläderna och Lars Lagerbäck ser hur bytet förbereds. 0-0 och tio mot tio. En anfallare in? Så gör man bara inte, tänker den tidigare svenska förbundskaptenen och ställer sig upp. Han slår ut med armarna i en frågande gest mot Janne, men Janne undviker Lasses blick. Han vet att ett historiskt övertramp rent ideologiskt är på väg att ske. Borta är den gemytliga stämningen från Skavlan bara några veckor tidigare, nu är det krig.

Alexander Isak kommer dock inte alls till några heta lägen väl ute på planen, men i en slutforcering från Sverige nickar Andreas Granqvist i ribban och det hörs ett lättat sus från hemmaläktarna när domaren blåser av den mållösa tillställningen. De båda förbundskaptenerna tar i hand under tystnad, men båda vet att relationen tagit ett hårt slag för många, många år framöver. En anfallare in vid ställning 0-0 på bortaplan i den näst svåraste matchen och med tio man mot tio… Lagerbäck har svårt att hitta orden på presskonferensen efteråt.

Janne gör bokslut efter den första samlingen med fyra poäng på kontot, två hållna nollor och en lika delar arbetsro som irritation över att Alexander Isak gjorde väldigt bra ifrån sig som ersättare i den uppmärksammade petningen av John Guidetti, men att frågorna kring Victor Nilssons Lindelöfs “nej tack” inte slutat ställas.

Under våren går IFK Norrköping urstarkt i allsvenskan och centrallinjen med Totte Nyman, Simon Thern, Alexander Fransson och Filip Dagerstål omnämns alla som tänkbara namn i den trupp som Janne ska ta ut inför matcherna mot Malta och Spanien.

När de 23 namnen presenteras är det bara Totte Nyman som är med. Men eftersom även John Guidettis namn är med igen efter ytterligare några vassa inhopp i Alaves så har både Sebastian Andersson och Isaac Kiese Thelin fått stanna hemma. Från att ha startat med Marcus Berg och Ola Toivonen i samtliga tävlingsmatcher de första två åren är nu ruljansen på anfallspositionerna något i hästväg. Det är en nästan dämpad Janne Andersson som tackar för visat intresse när over head-maskinen knäpps av.

Även Victor Nilsson Lindelöf är återigen med i truppen och när laget samlas i början av juni vet det mediala intresset inga gränser då den första chansen till frågor och svar ges. Men kaos utbryter. Spelarna vägrar yttra sig och landslagets nya presschef Jakob Kakembo Andersson får utnyttja varenda centimeter och kilo han hushåller för att lugna trupperna när han meddelar att Victor, eller John, inte kommer göra några intervjuer under samlingen.

Tidigare förbundskaptenen för damlandslaget i handboll, Per Johansson, twittrar ut att sådan här dagisnivå är det minsann inte inom handbollen och tweeten blir veckans mest delade. I världen.

När matchen mot Malta visslas igång finns det dock ingenting att klaga på. Alexander Isak gör mål igen och håller även han händerna bakom öronen vid firandet. Axén förstår absolut ingenting i halvtidsstudion och undrar vad i hela fridens namn det är som pågår innan Hasse Backe förklarar att Isak förmodligen bara vill höra mer jubel.

Victor Claesson springer 1,7 mil innan paus, Kristoffer Olsson ersätter återigen avstängde Sebastian Larsson på ett alldeles fenomenalt sätt och Emil Forsberg gör mål på frispark. Innan det hela är över och 6-0 skrivs in i historieböckerna så har Andreas Granqvist bombat in två straffar och öppnat för fortsatt landslagsspel även efter EM 2020. På invändningarna om att Helsingborg ligger på kvalplats i allsvenskan svarar lagkaptenen fnissandes:

– Vem vet hur länge det här barret behåller granen.

Flertalet journalister kliar sig i huvudet.

Inför Spanienmatchen står försvarsspelet i fokus och efter tre raka nollor diskuteras det livligt om Sverige kan hålla lakanet rent även mot självaste Spanien på bortaplan. Robin Olsen blir det hetaste intervjuobjektet av samtliga spelare, men först nu framgår det att även han hakat på mediebojkotten sedan samlingens första start. Oh well.

På Mestalla i Valencia har Sverige problem under den första halvleken och strax innan paus gör Diego Costa rättvist 1-0. I halvtid bestämmer sig Janne för att lyssna på Wettergrens förslag om att tidigt byta ut Marcus Berg och i stället sätta in John Guidetti för att utnyttja oceanen bakom den spanska backlinjen. Assistent Wettergren har efter att ha studerat Spaniens senaste fjorton landskamper i detalj fastnat för att man bjuder på alldeles för stora bakytor även i ledning. Det finns fortfarande en chans.

I den andra halvleken är det fortsatt spel mot ett mål, men Robin Olsen och inte minst Victor Nilsson Lindelöf står för flertalet enastående prestationer och när Ludwig Augustinsson ger sig av längs vänsterkanten i en kontring kommer den stora kvitteringschansen. Vänsterbacken frispelar John Guidetti, men ensam med målvakten halkar anfallaren. Han skjuter dock bollen på sitt eget stödjeben så den går i en retfull båge, omöjlig att läsa även för David De Gea, mot hemmamålet. Bollen studsar in i nätet och med mindre än tio minuter kvar har Sverige 1-1 borta mot Spanien. Guidetti, som för första gången är på spansk mark iklädd den svenska landslagströjan sedan han skrev på för Celta Vigo, firar genom att sätta händerna bakom öronen. I studion efter matchen ska alldeles strax Alexander Axén avböja att svara på Anna Brolins fråga om vad han säger om målgesten.

Men det blir dock ingen svensk poäng att avhandla efteråt. Ett heroiskt kämpande Sverige får trots Guidettis kvittering se sig besegrade när Isco och David Silva dyrkar upp det svenska försvaret en andra gång precis när klockan slår 90 minuter. Det är böjda nackar och tunga steg som lämnar Mestalla, men Janne Andersson är uppumpad av kämpaglöden efteråt och menar med eftertryck att Sverige inte har någonting att skämmas för. Ingen säger emot.

Sverige går på sommarledighet med sju inspelade av tolv möjliga poäng och parkerar sig med dessa på andraplatsen bakom Spanien. Det är dock hela fem poäng upp till spanjorerna så den avslutande hösten kommer planenligt handla om att hålla Lagerbäcks Norge bakom sig.

XXX

När landslaget samlas igen efter sommaren är den stora knallen att Zlatan Ibrahimovic, efter 19 mål på 14 matcher i MLS, mer eller mindre gjort sig själv tillgänglig för landslaget men att han inte tagits ut av Janne. Efter en evighetslång presskonferens konstaterar Olof Lundh på länk i Efter fem att ingen fortfarande vet om Zlatan verkligen var tillgänglig eller inte.

Det man däremot kan konstatera är att Janne även fått en hel del frågor om klubbadresserna på stora delar av laget efter att Micke Lustig och Markus Berg gjort som Andreas Granqvist och Sebastian Larsson och vänt hem till allsvenskan under sommaren. Janne skrockar lugnt bort oron och river ned stora skratt när han berättar att han faktiskt övervägde att ta med Halmstad BK:s Ante Johansson. Han undrar varför alla skrattar.

Det blir i alla fall tre poäng borta mot Färöarna i en krampaktig historia till landskamp och det är evighetsmaskinen Victor Claesson som gör matchens enda mål. “Ännu en hållen nolla” blir landslagets sätt att se på glaset som halvfullt, halva laget pratar också om tunga ben efter för kort semester när utlandet blev allsvenskan i början av juli.

Även Guidetti och VNL pratar med media igen. Eventuellt också Robin Olsen. Men på frågor om det uppmärksammade nej tacket i mars sägs bara “inga kommentarer” och “det har jag faktiskt ingen lust att prata om, det är ett halvår sedan och ingenting har förändrats från vad som sades då”. Janne får i ett brandtal till pressen och genom kameralinser, mikrofoner och pennor även till det svenska folket alla att förstå att vi måste enas och sluta leden för att tillsammans nå EM. Vi är starka ihop. Jävligt starka.

Inför Norgematchen på Friends har Sverige möjligheten att vid vinst distansera sig med hela sex poäng ned till Lagerbäcks Norge. Många förväntar sig en offensivare uppställning än den i bortamatchen och när Sverige kliver ut på nationalarenans återigen nylagda gräsmatta är det med både Alexander Isak – som ännu en gång tillhör Borussia Dortmund – och Kristoffer Olsson i startelvan.

Det är ett frostigt handslag mellan förbundskaptenerna. Norsk media har dragit på “Övertrampet i Oslo” i flera dagar, men på presskonferenserna har Lagerbäck valt att fokusera på att man fick tre timmar mindre vila under den första samlingen i mars.

Matchen blir återigen chansfattig och det är ett Sverige som förvisso försöker men som också i det här mötet har svårt att ta sig igenom den rödklädda muren av norrmän. Men så, ett flipperspel i Norges box efter en hörna och Micke Lustig, med ett långt förflutet i Rosenborg, kan trycka in bollen och bryta dödläget i den åttiosjunde minuten. I sitt firande rundar han hörnet av tillresta bortasupportrar och sätter upp handen bakom örat för att höra vad de har att säga om honom. På jumbotronen fångar kameran hur Alexander Axén svimmar.

– Sex poäng, inga insläppta och två jättesteg närmre EM, summerar en upprymd Janne Andersson efteråt.

XXX

När landslaget samlas igen för oktobermatcherna borta mot Malta och hemma mot Spanien frossar media i att man har chansen att säkra EM-spel vid två segrar. Janne viftar dock bort alla sådana kalkyler och gör sitt bästa under den första presskonferensen för att få oss att tro att Malta blir en hård nöt att knäcka.

I studion innan matchen minns man tillbaka till junimötet och Backe konstaterar uppspelt att sett till expected goals borde siffrorna blivit ännu större än 6-0. Axén undrar retoriskt vad målskyttarna ska lyssna efter den här gången och han undrar dessutom om det inte vore smart att lufta laget lite inför Spanienmatchen bara tre dagar senare.

1-0 kommer därför som en chock. När Malta sen i inledningen av andra även gör 2-0 är det febril aktivitet nere på den svenska bänken. Ken Sema, Totte Nyman och John Guidetti byts alla tre in och för första gången under kvalet avslutar inte Gustav Svensson matchen ute på planen.

Men forceringen räcker bara till en reducering. Inhoppande Ken Sema trycker in 2-1 med fem minuter kvar, men Malta står emot trycket och Sveriges bästa chans till en kvittering är en duell i straffområdet som dock inte leder till en straff.

“Vi måste ha VAR även i dessa sammanhang” är den samlade kommentaren från spelarna efteråt. Bara Pontus Jansson går mot strömmen och dissar VAR med en dräpande tweet senare samma kväll.

– Bittert, bittert, bittert, men vi är fortfarande tvåa och nu är det bara Spanien som gäller, slår Janne fast i studion efteråt. Det var ni som trodde att det här skulle bli en walk in the park, inte jag!

Tre dagar senare fortsätter problemen. Spanien är all over the place och redan klara för nästa år mästerskap spelar de ut hela registret mot ett Sverige som helt och hållet får inrikta sig på att hålla siffrorna nere. Redan i paus står det 0-3 och under den andra halvleken spelar Spanien bara av tiden. De halvtomma läktarna är tysta och efter den andra raka förlusten vädjar spelarna i den mixade zonen till publiken att inte svika dem när de behövs som mest. På sociala medier förklaras de halvtomma läktarna med veckodagen tisdag, klockslaget 20.45 och för dyra biljettpriser. Förbundet svarar med att utredningar gjorts, att önskemål om tidigare avsparkstider negligerats och att “höstmörkret gör sitt”.

Parallellt har Norge tagit två uddamålssegrar och ätit upp avståndet till Sverige. Bara en sämre målskillnad skiljer dem från kvalificering till EM. Håller vi på att bli snuvade på EM-festen av självaste Lars Lagerbäck?

XXX

Redan vid trupputtagningen inför den sista samlingen pratar Janne återigen om slutna led och enade krafter för Sveriges chanser till ännu ett mästerskap. Utropstecknet i själva truppen blir den allsvenske skytteligaledaren Marcus Antonsson som efter många och långa argumentationer från experthåll till slut tagits ut i det riktiga landslaget.

Förutsättningarna är inför avslutningen glasklara. Ta samma antal som eller fler poäng än Norge så är EM-platsen svensk och borta mot Rumänien är det ett fokuserat svenskt lag som dominerar såväl bollinnehav som målchanser. Men i målet storspelar monstret Costel Pantilimon. Den över två meter långe målvakten tar allt och i halvtidsintervjun bara skakar Marcus Berg på huvudet.

– Den vill bara inte in.

I den andra halvleken fortsätter den rumänska keepern att mota allt som kommer i hans väg, men i matchens absoluta slutskede nickar Victor Nilsson Lindelöf in en hörna från Sebastian Larsson och jublet vet inga gränser nere vid samma hörnflagga. Janne drar en lättnadens suck i intervjun direkt efteråt, men då det i samma ögonblick når det svenska laget att Norge mirakulöst nått samma resultat hemma mot Spanien byts extasen snabbt ut mot fokus på den avslutande matchen hemma mot Färöarna.

Det blir dock aldrig spännande hemma på Friends. Sverige trycker gasen i botten och Marcus Berg gör både ett och två noll innan klockan slagit femton minuter. I den andra halvleken gör Sverige lite som de vill och när Emil Forsberg sätter 3-0 efter dryga timmen plingar det även in att Rumänien tagit ledningen mot Norge. Sverige är klart för EM!

Publiken står upp och strax efter slutsignalen stämmer alla på läktaren upp i Du gamla du fria medan laget går ärevarv och firar platsen i Europamästerskapet. I studion sätter Alexander Axén händerna bakom öronen och säger:

– Lyssna bara.

XXX

Så, nu vet ni hur det går. Nu ska det bara spelas också.