Emery: "När jag kom till PSG tänkte vi värva Lacazette"

Inför förra säsongen värvade Arsenal in anfallaren Alexandre Lacazette från franska Lyon. Under sin debutsäsong svarade anfallaren för 14 mål och under årets säsong har han fått en fin start. På åtta matcher har Lacazette svarat för fyra mål och två framspelningar och han är given i Arsenals startelva.

Tränaren Unai Emery, som tog över Londonklubben inför årets säsong, berättar nu att han ville ha anfallaren till sig – redan när han tränade Paris Saint Germain.

– När jag kom till PSG tänkte vi värva Lacazette. Vi gillade hans kvalité och karaktär och de som jobbade inom klubben sa att han hade kvalitén att spela i PSG, säger tränaren enligt Sky Sports.

– Han spelade i Lyon då och det var inte enkelt att prata med dem, eller att värva en spelare därifrån. Men han var ett alternativ.

Emery tränade PSG från 2016 till 2018.