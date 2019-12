Uppgifter: Arteta överens med Arsenal

Manchester Citys assisterande tränare Mikel Arteta har under senaste veckorna rapporterats vara högaktuell för att bli ny chefstränare i Arsenal och därmed ersätta Fredrik Ljungberg, som just nu är tillfällig tränare efter att förre tränaren Unai Emery i slutet av november fick sparken. Manchester Citys chefstränare Josep Guardiola bekräftade tidigare under onsdagen att Arteta för samtal med rivalen – och nu uppges parterna vara helt överens om en gemensam framtid.

Engelska tidningen Daily Mirror uppger att Arteta är överens med Arsenal och att han möjligen kan leda laget på lördag mot Everton i Premier League. Enligt tidningen förväntas Arteta få ett kontrakt som sträcker sig över tre och ett halvt år och som ska vara värt runt 60 miljoner kronor per år.

Enligt engelska tidningen Independent förväntas däremot Ljungberg, trots det, få vara kvar i klubben som assisterande tränare.

Arteta tillhörde, som spelare, mellan sommaren 2011 och sommaren 2016 Arsenal. Han anslöt från Everton och avslutade sin karriär i Londonklubben. Efter spelarkarriärens slut blev han assisterande tränare i Manchester City.

Arsenal har i år gått tungt i Premier League och är efter 17 omgångar tia i tabellen.