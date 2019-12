Officiellt: Örgryte lånar målvakt från Elfsborg

Örgryte förstärker på målvaktssidan inför nästa säsong. Klubben går ut med att man värvar David Olsson, 22, från Elfsborg på ett lån över säsongen 2020.

– Det känns bra att vara här, skönt att allt tillslut är på plats. ÖIS är en väldigt bra klubb och det finns stora möjligheter för mig att utvecklas här känner jag. Det ska bli en rolig säsong att spela i en så här stor klubb. Mitt egna mål är att utvecklas och spela så mycket jag bara kan, säger Olsson, som förra säsongen var utlånad till Oddevold i division 1, i en kommentar på klubbens hemsida.

Sportchef Igor Krulj är glad över värvningen.

– Målet har varit att skapa en konkurrenssituation på målvaktsposten och därför är vi väldigt glada att vi kan ta in David som är en väldigt spännande och duktig målvakt från IF Elfsborg. David är en spelande målvakt som även har stora styrkor i luftspelet och ett enormt driv för sin fotboll som gör att vi tror att han kommer passa bra in i gruppen, säger han.