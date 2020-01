Uppgifter: Arsenal nära mittbackslösning - lånar in Flamengoback med köpoption

Arsenal är nära att göra sin första värvning under managern Mikel Arteta. Enligt Daily Mail kommer klubben värva Pablo Mari från Flamengo på lån, med en köpoption på 7,5 miljoner pund, cirka 93 miljoner kronor. Värvningen förväntas bli officiellt efter att spanjoren har genomfört den obligatoriska läkarundersökningen.

Mari var en viktig del av det Flamengo som vann både ligatiteln och Copa Libertadores under 2019, efter att han anslutit till klubben under sommaren från Manchester City. Mittbacken spelade i sex av lagets sju matcher i slutspelet av Sydamerikas version av Champions League och var ett ständigt inslag i mittlåset under ligaspelet.

Arsenal har varit ute efter en ny mittback sedan Callum Chambers skadade knäet, vilket gör att han kommer missa resten av säsongen. 26-åringa Mari har tidigare i karriären även spelat för Mallorca, Gimnastic, Girona, NAC Breda och Deportivo La Coruna.