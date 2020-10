The Times: United tar upp jakten på Leipzigs Upamecano

RB Leipzigs försvarare Dayot Upamecano, 21, var enormt flyttryktad denna sommar. När det mesta pekade på att 21-åringen skulle genomföra en flytt över till de brittiska öarna skrev han istället på ett nytt kontrakt med den tyska storklubben som sträcker sig till 2023. En klubb som Upamecano ryktades till var Manchester United men nu pekar uppgifter på att “The Red Devils” inte har gett upp.

Enligt den ansedda tidningen The Times planerar Manchester United att värva mittbacken Upamecano till sommaren. En utköpsklausul på 38 miljoner pund, cirka 433 miljoner kronor, aktiveras då.

Under onsdagen befinner sig Upamecano på Old Trafford när hans RB Leipzig ställs mot United i CL. Upamecano anslöt till RB Leipzig från Salzburg år 2017. 21-åringen hade under åren 2017, 2019 och 2019 en huvudroll i klubbens spel i Champions League.