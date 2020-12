Uppgifter: Stortalangen nobbar AIK och Dif - klar för Bröndby

Oskar Fallenius, 19, har gjort stor succé i Brommapojkarna. Under säsongen 2020 smällde Fallenius in 16 mål, och har jagats av klubbar som AIK och Djurgårdens IF. Nu uppger FotbollDirekt att 19-åringen nobbar Stockholmsklubbarna och i stället skriver på för danska Bröndby.

Fallenius, som har ett år kvar på kontraktet med BP, provtränade med Bröndby i somras, och det stod tidigare mellan Djurgården och just Bröndby. AIK var enligt uppgifter intresserade, men hade inte råd.