Officiellt: Kalmar FF flyttar upp talang: "Jag har jobbat hårt"

Henrik Rydström är redo att sätta sin prägel på Kalmar FF. Nu meddelar klubben att 17-årige mittbacken Elias Olsson flyttas upp till A-laget. Mittbacken anslöt till KFF:s P19-lag under sommaren 2019 men nu belönas alltså Olsson.

– Jag har jobbat hårt för att få den här chansen och det känns bra att Kalmar FF tror på mig. Min utveckling har gått framåt hela tiden sedan jag kom hit. Jag har utvecklats både spelmässigt och mentalt vilket hjälpt mig att bli en bättre fotbollsspelare. Framförallt har jag blivit modigare i mina aktioner under matcherna samt lyft mitt spel längs med marken och i huvudspelet. Det är bara fortsätta kämpa hårt framöver så hoppas jag kunna vara med och slåss om en plats så småningom, säger Elias Olsson till klubben.

Kalmar FF:s sportchef Jörgen Petersson:

– Sedan Elias första match i föreningen, under hans provspel sommaren 2018, har han gått stadigt framåt i sin utveckling. Där och då gick han in som 15-åring och dominerade som mittback i vinstmatchen mot division 2-laget Räppe. Tiden därefter hade vi fortsatt koll och han var med oss vid ett flertal tillfällen, exempelvis träningsläger och matchläger utomlands, innan han anslöt sommaren 2019. Det har fortsatt gå åt rätt håll för Elias och han går nu in i A-truppens verksamhet där vi hoppas på en fortsatt fin utveckling. Med hans personlighet känner vi även oss trygga med att han klarar av skolgången vid sidan av fotbollen, vilket är en viktig del när man flyttas upp så tidigt, säger han.

Kalmar FF slutade på negativ kvalplats denna säsong men besegrade Jönköpings Södra med totalt 4-1 i kvalspelet.