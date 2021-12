Uppgifter: Degerfors tappar forward - hämtar ersättare från ÖSK

Villiam Dahlström, 24, lämnar allsvenska Degerfors IF för att spela superettan-fotboll med Halmstads BK nästa säsong. Det rapporterar lokaltidningen KT-Kuriren under onsdagen. Dahlström startade bara fyra matcher i årets allsvenska, men hoppade in i ytterligare 17. Hans kontrakt med Degerfors går ut först om ett år.

För att ersätta Dahlström vill Degerfors värva ett bekant ansikte i 31-årige Erik Björndahl. Forwarden vann skytteligan i superettan 2019 i just Degerfors innan han gjorde han den känsliga flytten till rivalen Örebro SK.

Nu, efter en utlåning till Västerås SK under hösten, är Björndahl nära en återkomst till Degerfors. Detta enligt uppgifter till VLT-Sporten. Björndahl har ett år kvar på kontraktet med ÖSK.