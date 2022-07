Officiellt: Wague lämnar Barcelona

Sillybloggen

Barcelona gick under tisdagen ut med att högerbacken Moussa Wague, 23, lämnar klubben för spel i kroatiska HNK Gorica på permanent basis. 23-åringen, som kom till Barcelona under 2018, har under senaste åren varit utlånad till Nice och Paok och kom under förra säsongen inte till spel i någon match med den spanska storklubben.