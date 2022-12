Sky: Fyra klubbar jagar Gvardiol

Sillybloggen

Nu kommer uppgifter som gör gällande att intresset är stort kring 20-åringen.

Det är tyska Sky Sport som rapporterar att Real Madrid, Barcelona, Chelsea och Manchester United leder racet om RB Leipzig-stjärnan. Gvardiol förlängde i somras sitt kontrakt till 2027 och har ingen utköpsklausul inskriven i avtalet – men det är ingen vild gissning att en framtida övergångssumma kommer nosa på en miljard svenska kronor.

Nyligen uttalade sig Gvardiol själv om sin framtid:

– Min agent tar hand om det och vi får se vad som händer. Just nu är jag lycklig i Leipzig. Jag vet inte, vi får se – man vet aldrig. Allt jag kan säga är att jag är glad i Leipzig och just nu kommer jag att stanna där och prestera för dem, sa han till The Athletic då.

Totalt har Joško Gvardiol noterats för 65 matcher i RB Leipzig-tröjan sedan han värvades från Dinamo Zagreb. Trots den ringa åldern har han redan 16 a-landskamper för Kroatien på cv:t.