Uppgifter: Kalley klar för Norrköping

Förre Malmö FF- och IFK Göteborg-vänsterbacken Yahya Kalley, 21, lämnade Blåvitt för Groningen under sommaren 2021, och har sedan dess gjort nio framträdanden i Eredivisie. Under den här säsongen har han fått knapp speltid med fem matcher i ligaspelet, och har därmed under senaste tiden ryktats vara på väg bort.