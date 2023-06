The Athletic: Man City har lagt bud på Rice

Sillybloggen

Förra veckan fick Arsenal ett bud värt 75 miljoner pund (drygt en miljard svenska kronor) plus ytterligare 15 miljoner pund (knappt 205 miljoner kronor) på Declan Rice nobbat. “Gunners” har som bekant jagat West Ham-stjärnan i flera veckor och Mikel Arteta är angelägen om att knyta 24-åringen till sig inför nästa säsong.

Men nu har man fått konkurrens i jakten på den engelske landslagsmittfältaren på allvar.

På måndagskvällen uppger nämligen The Athletic att Manchester City har lagt ett bud på Rice. Enligt sajten är budet värt 80 miljoner pund (knappt 1,1 miljarder kronor) plus tio miljoner pund (cirka 136 miljoner kronor) i bonusar, och mästarklubben hoppas nu att man ska slå Arsenal i jakten.

Det återstår att se ifall West Ham accepterar budet från Manchester City, som innehåller mer garanterade pengar än Arsenals bud. The Athletic hävdar samtidigt att “Gunners” inte på något sett har gett upp sin jakt på Rice, och enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer Londonklubben att kontra genom att lägga ett nytt senare bud i kväll.

The Guardian har samma uppgifter och menar att Manchester City ser 24-åringen som en ersättare till Ilkay Gündogan, som skrev på för Barcelona tidigare under dagen. Enligt tidningen är Citys bud på sammanlagt 90 miljoner pund tio miljoner under West Hams värdering av sin mittfältsstjärna, alltså 100 miljoner pund (drygt 1,36 miljarder kronor).

Totalt har Declan Rice gjort 15 mål samt 13 assist på 245 matcher i West Ham-tröjan sedan debuten 2017. På meritlistan finns dessutom 43 landskamper för England.