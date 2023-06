Tottenham uppges vara överens med Maddison

Sillybloggen

Under måndagen uppgav den engelska tidningen The Telegraph att Spurs är redo att lägga et första bud på 40 miljoner pund, motsvarande 546 miljoner svenska kronor, samtidigt som Leicester sägs kräva upp emot 60 miljoner pund, knappt 820 miljoner svenska kronor.

Nu kommer transfer-journalisten Fabrizio Romano med nya uppgifter om att Tottenham är överens med Maddison om de personliga villkoren, samtidigt som samtalen fortsätter med Leicester, som spelar i Championship nästa säsong, gällande en övergång.

Totalt har Maddison gjort 55 mål samt 41 assist på 203 matcher i Leicester-tröjan sedan han värvades från Norwich 2018. På meritlistan finns dessutom tre landskamper för England.