Athletic: Lyon budar på Pulisic

Pulisic väntas lämna i sommar, och tidigare i veckan uppgav ESPN att amerikanen är överens med Milan om en gemensam framtid. Samtidigt gjorde uppgifterna gällande att klubbarna inte enats om en prislapp, och nu sägs Lyon lagt in en extra växel för att få in den offensive spelaren.

Sent under söndagskvällen rapporterar The Athletic att Lyon skickat ett skriftligt bud till Chelsea på Pulisic värt 25 miljoner euro, motsvarande 295 miljoner svenska kronor, vilket enligt sajten är en summa som London-klubben skulle kunna acceptera.

Enligt The Athletic är Milans nuvarande bud på Pulisic på 14 miljoner euro, drygt 165 miljoner svenska kronor, vilket också sägs kommunicerats till Chelsea.

Pulisic anslöt till Chelsea från Borussia Dortmund under 2019 och har sedan dess stått för 26 mål och 21 assist på 145 matcher. Han sitter på ett kontrakt över nästa säsong.