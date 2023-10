Ryktet: Rooney vill värva Butland

Sillybloggen

Under söndagen uppger den engelska tidningen The Sun att Rooney vill förstärka sitt nya målvaktsstall med förre Manchester United-målvakten Jack Butland, 30, som i somras lämnade Crystal Palace för Rangers, och så här långt är noterad för 16 matcher med den skotska klubben. Just nu uppges parterna däremot inte föra några samtal, men möjligen kan det bli så framöver.

I dagsläget är John Ruddy, 36, förstemålvakt, medan Neil Etheridge, 33, är andremålvakt i Birmingham. Butland har i dagsläget kontrakt med Rangers till sommaren 2027. Rooney och Butland har tidigare spelat ihop i det engelska landslaget.

Birmingham är placerat på sjätte plats i den engelska andradivisionen.