Uppgifter: Bayern München vill värva Tomiyasu 

Arsenals högerback Takehiro Tomiyasu, 25, har fått varierad speltid under sin tid i London-klubben, och kan möjligen lämna nästa år.

Sky Sports uppger nu att Bayern München vill värva japanen i januari, även om det sägs vara orealistiskt, då Arsenal vill behålla spelaren. Arsenal-tränaren Mikel Arteta uttalade sig även nyligen om att han ser 25-åringen som en viktig del av laget.

Tomiyasu anslöt från Bologna under 2021, och har kontrakt till 2025. Under den här säsongen är han noterad för 16 matcher, och under den gångna säsongen stod han för 32 framträdanden, varav sex starter och 15 inhopp i Premier League.