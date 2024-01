Uppgifter: Manchester United visar intresse för Sessegnon

Sillybloggen

I början av veckan stod det klart att spanjoren Sergio Reguilón återvänder till Tottenham efter att ha varit utlånad till Manchester United under hösten. Men nu kan Manchester-klubben ha siktet inställd på en ny vänsterspringare från norra London.

Enligt uppgifter från The Independent höll klubbarna en nära kontakt under utlåningen av Reguilón, kontakter som nu kan återupptas – men den här gången kring Ryan Sessegnon.

Sessegnon har under hösten dragits med en skada, men väntas stå bakom höstens succéman Destiny Udogie när han väl är tillbaka.

Enligt uppgifterna har inga konkreta kontakter tagits från Manchester United, men enligt The Independent är just vänsterbacksplatsen en position som är prioriterad för Erik ten Hag, som ser ut att få klara sig utan Tyrell Malacia under resten av säsongen.