Officiellt: Hareide förlänger med Island

Trots det har den 71-rankade nationen chans att kvala in till EM 2024 i Tyskland via play off, som spelas senare i vår. Och nu belönas norrmannen för sina insatser vid rodret.

På fredagen meddelar Islands fotbollsförbund att Hareide har förlängt sitt kontrakt till 2025. Avtalet innehåller både en uppsägning- och förlängningsklausul.

– Jag har verkligen trivts med att träna Island under det året jag varit på posten, och jag ser fram emot framtida utmaningar. Vi ska till EM och jag har en stor tilltro till laget, säger Hareide.

70-årige Hareide har tidigare i karriären basat över Molde, Helsingborgs IF, Bröndby, Rosenborg, Örgryte, Viking och Malmö FF. Han har även varit förbundskapten för Danmark och Norge.